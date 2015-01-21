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"مليساء جدة" تشن حملة دهم على سوق للخضار بجنوب المحافظة

أسفرت عن مصادرة 24 طناً من الفواكه .. وتحرير 15 مخالفة

شنت بلدية المليساء الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة حملة دهم على بائعي الفواكه والخضروات بسوق الأهدل جنوب المحافظة؛ بهدف مكافحة الظواهر السلبية في نطاق أعمال البلدية، بمشاركة الضبط الميداني.

وتمت مصادرة ٢٤ طناً من الفواكه والخضروات وسلمت للجمعية الخيرية بجدة، فيما تم القبض على عامل مخالف لأنظمة الإقامة والعمل، وتم تسليمه للجهات المختصة.

وأوضح رئيس بلدية المليساء الفرعية المهندس أحمد الزهراني، أنه تم تسجيل (١٥) مخالفة على بسط لبيع الخضار، وعدم وجود كروت صحية، وتمت إزالة المظلات التي كانت تشغل حيزاً من الشوارع الرئيسة لمدخل السوق.

وأشار إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة لمكافحة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري على الطرق وبداخل الأسواق التجارية والأحياء بالمحافظة.

وكانت "سبق" قد رصدت فوضى عارمة في حلقة الخضار بسوق الأهدل، والتي تديرها عمالة أجنبية قبل أن تقوم البلدية بشن حملات دهم لملاحقة المخالفين بها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مليساء جدة" تشن حملة دهم على سوق للخضار بجنوب المحافظة
سبق

شنت بلدية المليساء الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة حملة دهم على بائعي الفواكه والخضروات بسوق الأهدل جنوب المحافظة؛ بهدف مكافحة الظواهر السلبية في نطاق أعمال البلدية، بمشاركة الضبط الميداني.

وتمت مصادرة ٢٤ طناً من الفواكه والخضروات وسلمت للجمعية الخيرية بجدة، فيما تم القبض على عامل مخالف لأنظمة الإقامة والعمل، وتم تسليمه للجهات المختصة.

وأوضح رئيس بلدية المليساء الفرعية المهندس أحمد الزهراني، أنه تم تسجيل (١٥) مخالفة على بسط لبيع الخضار، وعدم وجود كروت صحية، وتمت إزالة المظلات التي كانت تشغل حيزاً من الشوارع الرئيسة لمدخل السوق.

وأشار إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة لمكافحة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري على الطرق وبداخل الأسواق التجارية والأحياء بالمحافظة.

وكانت "سبق" قد رصدت فوضى عارمة في حلقة الخضار بسوق الأهدل، والتي تديرها عمالة أجنبية قبل أن تقوم البلدية بشن حملات دهم لملاحقة المخالفين بها.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
11:50 PM

"مليساء جدة" تشن حملة دهم على سوق للخضار بجنوب المحافظة

أسفرت عن مصادرة 24 طناً من الفواكه .. وتحرير 15 مخالفة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
11,061

شنت بلدية المليساء الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة حملة دهم على بائعي الفواكه والخضروات بسوق الأهدل جنوب المحافظة؛ بهدف مكافحة الظواهر السلبية في نطاق أعمال البلدية، بمشاركة الضبط الميداني.

وتمت مصادرة ٢٤ طناً من الفواكه والخضروات وسلمت للجمعية الخيرية بجدة، فيما تم القبض على عامل مخالف لأنظمة الإقامة والعمل، وتم تسليمه للجهات المختصة.

وأوضح رئيس بلدية المليساء الفرعية المهندس أحمد الزهراني، أنه تم تسجيل (١٥) مخالفة على بسط لبيع الخضار، وعدم وجود كروت صحية، وتمت إزالة المظلات التي كانت تشغل حيزاً من الشوارع الرئيسة لمدخل السوق.

وأشار إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة لمكافحة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري على الطرق وبداخل الأسواق التجارية والأحياء بالمحافظة.

وكانت "سبق" قد رصدت فوضى عارمة في حلقة الخضار بسوق الأهدل، والتي تديرها عمالة أجنبية قبل أن تقوم البلدية بشن حملات دهم لملاحقة المخالفين بها.

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