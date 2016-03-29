النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير

أكدن أن تخصصهن يستهدف مراحل الطفولة ويراعي الجوانب النفسية والسلوكية للطلاب

طالبت عددٌ من خريجات "الصفوف الأولية" التخصص الذي اعتمدته عدد من الجامعات السعودية قبل سنوات حيث يعد خريجات هذا القسم الأكثر تأهيلاً لتدريس مرحلة الصفوف بدءًا من الأول ابتدائي، وذلك بإيجاد احتياج خاص لهن وفصلهن عن تخصص التربية الإسلامية واللغة العربية، تماشيًا مع رؤية المملكة2030 والتي تهتم بشكل كبير بالتنشئة من الطفولة المبكرة.

وتفصيلاً، عبرن عن أملهن في الله ثم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بالنظر في الاعتبار لخريجات هذا التخصص "صفوف أولية" الأكثر تأهيلاً ودراية في التعامل النفسي والسلوكي والتأهيلي ومراعاة الفوارق وطرق التدريس الحديثة مع هذه الفئة العمرية من المرحلة الدراسية بأعداد احتياج خاص فيهن.

وأوضح عددٌ من خريجات هذا التخصص: يعد تخصص "الصفوف الأولية" من أهم التخصصات التي تستهدف مراحل الطفولة لافتات إلى أنه يراعي الجوانب النفسية والسلوكية لدى الطلاب من الأول ابتدائي وحتى الثالث، مبيّنات أنه تخصص أيضًا شامل لدراستهن جميع المواد سواء في الرياضيات أو علم النفس أو العلوم واللغة واستخدام التقنية في التعليم الحديث.

وتابعن : دور معلمة "الصفوف الأولية" في النمو هو الركيزة الأولى والأساس الذي يرسم الدعائم الأولى في بناء الصرح النفسي لأجيال المستقبل؛ فمن خلال التخصص تم تأهيل كوادر بناء مهيأة تمامًا لتعليم وتربية جيل المستقبل بما تقتضيه رؤية المملكة 2030.

وقلن: مطلبنا هو احتياج خاص منصف عادل لينهي معاناة طال عمرها حيث دليل التخصصات ينص على مفاضلتهن مع تخصصي التربية الإسلامية أو اللغة العربية وهذا ظلم على الرغم من وجود اختبار تخصصي مستقل من المركز الوطني للقياس بشقيه عام وتربوي.

وناشدن وزير التعليم بقولهن تخصص الصفوف الأولية أحق في تدريس هذه المرحلة وبأن يكون لهن كامل المجال في تدريس الصفوف الأولية أسوة بالتخصصات التي تعمل في مجالها الصحيح في الطب والهندسة وغيرها.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قد شدد على أهمية زيادة نسبة إسناد تعليم البنين في الصفوف الأولية للمعلمات في مدارس الطفولة المبكرة لتصل إلى 50 ٪ خلال العام الدراسي المقبل 1443هـ.

وشدد خلال اللقاء الذي عقده مع مديري التعليم عن بُعد يوم أمس على أهمية دور إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة في التوسع موجهًا بالتركيز على مستوى ثالث في تشغيل الفصول 100 ٪، ثم مستوى ثانٍ وفق الطاقة الاستيعابية.

ويهدف الإسناد إلى رفع مستوى العملية التعليمية والتربوية والنفسـية لدى الأطفال بشكل سريع وسلس، من خلال الدور التربوي والعاطفي لدى المعلمات، وكذلك المساهمة في تنمية قدرات الطالب ومهاراته وتكوين شخصيته في المجالات العقلية والجسمية والحركية والانفعالية والاجتماعية، وزيادة فرص التحاق الأطفال في مرحلة رياض الأطفال، بالإضافة إلى رفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة.

ويأتي هذا التوجه من وزارة التعليم دعمًا للطفولة المبكرة التي تشمل رياض الأطفال والصفوف الأولية، حيث قدمت الوزارة العديد من المبادرات في إطار رعاية وتعليم الطفل ضمن خطتها الشاملة في تطوير منظومة التعليم؛ للارتقاء بمستويات الأداء وتطوير الخطط لبناء وتشكيل مؤسسي يساعد في دخول الطفل وتهيئته لمراحل التعليم الأعلى، وبالتالي تحقيق نواتج أفضل للتعليم والتعلّم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير
سبق

طالبت عددٌ من خريجات "الصفوف الأولية" التخصص الذي اعتمدته عدد من الجامعات السعودية قبل سنوات حيث يعد خريجات هذا القسم الأكثر تأهيلاً لتدريس مرحلة الصفوف بدءًا من الأول ابتدائي، وذلك بإيجاد احتياج خاص لهن وفصلهن عن تخصص التربية الإسلامية واللغة العربية، تماشيًا مع رؤية المملكة2030 والتي تهتم بشكل كبير بالتنشئة من الطفولة المبكرة.

وتفصيلاً، عبرن عن أملهن في الله ثم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بالنظر في الاعتبار لخريجات هذا التخصص "صفوف أولية" الأكثر تأهيلاً ودراية في التعامل النفسي والسلوكي والتأهيلي ومراعاة الفوارق وطرق التدريس الحديثة مع هذه الفئة العمرية من المرحلة الدراسية بأعداد احتياج خاص فيهن.

وأوضح عددٌ من خريجات هذا التخصص: يعد تخصص "الصفوف الأولية" من أهم التخصصات التي تستهدف مراحل الطفولة لافتات إلى أنه يراعي الجوانب النفسية والسلوكية لدى الطلاب من الأول ابتدائي وحتى الثالث، مبيّنات أنه تخصص أيضًا شامل لدراستهن جميع المواد سواء في الرياضيات أو علم النفس أو العلوم واللغة واستخدام التقنية في التعليم الحديث.

وتابعن : دور معلمة "الصفوف الأولية" في النمو هو الركيزة الأولى والأساس الذي يرسم الدعائم الأولى في بناء الصرح النفسي لأجيال المستقبل؛ فمن خلال التخصص تم تأهيل كوادر بناء مهيأة تمامًا لتعليم وتربية جيل المستقبل بما تقتضيه رؤية المملكة 2030.

وقلن: مطلبنا هو احتياج خاص منصف عادل لينهي معاناة طال عمرها حيث دليل التخصصات ينص على مفاضلتهن مع تخصصي التربية الإسلامية أو اللغة العربية وهذا ظلم على الرغم من وجود اختبار تخصصي مستقل من المركز الوطني للقياس بشقيه عام وتربوي.

وناشدن وزير التعليم بقولهن تخصص الصفوف الأولية أحق في تدريس هذه المرحلة وبأن يكون لهن كامل المجال في تدريس الصفوف الأولية أسوة بالتخصصات التي تعمل في مجالها الصحيح في الطب والهندسة وغيرها.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قد شدد على أهمية زيادة نسبة إسناد تعليم البنين في الصفوف الأولية للمعلمات في مدارس الطفولة المبكرة لتصل إلى 50 ٪ خلال العام الدراسي المقبل 1443هـ.

وشدد خلال اللقاء الذي عقده مع مديري التعليم عن بُعد يوم أمس على أهمية دور إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة في التوسع موجهًا بالتركيز على مستوى ثالث في تشغيل الفصول 100 ٪، ثم مستوى ثانٍ وفق الطاقة الاستيعابية.

ويهدف الإسناد إلى رفع مستوى العملية التعليمية والتربوية والنفسـية لدى الأطفال بشكل سريع وسلس، من خلال الدور التربوي والعاطفي لدى المعلمات، وكذلك المساهمة في تنمية قدرات الطالب ومهاراته وتكوين شخصيته في المجالات العقلية والجسمية والحركية والانفعالية والاجتماعية، وزيادة فرص التحاق الأطفال في مرحلة رياض الأطفال، بالإضافة إلى رفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة.

ويأتي هذا التوجه من وزارة التعليم دعمًا للطفولة المبكرة التي تشمل رياض الأطفال والصفوف الأولية، حيث قدمت الوزارة العديد من المبادرات في إطار رعاية وتعليم الطفل ضمن خطتها الشاملة في تطوير منظومة التعليم؛ للارتقاء بمستويات الأداء وتطوير الخطط لبناء وتشكيل مؤسسي يساعد في دخول الطفل وتهيئته لمراحل التعليم الأعلى، وبالتالي تحقيق نواتج أفضل للتعليم والتعلّم.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
01:28 AM

بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير

أكدن أن تخصصهن يستهدف مراحل الطفولة ويراعي الجوانب النفسية والسلوكية للطلاب

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
3
5,120

طالبت عددٌ من خريجات "الصفوف الأولية" التخصص الذي اعتمدته عدد من الجامعات السعودية قبل سنوات حيث يعد خريجات هذا القسم الأكثر تأهيلاً لتدريس مرحلة الصفوف بدءًا من الأول ابتدائي، وذلك بإيجاد احتياج خاص لهن وفصلهن عن تخصص التربية الإسلامية واللغة العربية، تماشيًا مع رؤية المملكة2030 والتي تهتم بشكل كبير بالتنشئة من الطفولة المبكرة.

وتفصيلاً، عبرن عن أملهن في الله ثم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بالنظر في الاعتبار لخريجات هذا التخصص "صفوف أولية" الأكثر تأهيلاً ودراية في التعامل النفسي والسلوكي والتأهيلي ومراعاة الفوارق وطرق التدريس الحديثة مع هذه الفئة العمرية من المرحلة الدراسية بأعداد احتياج خاص فيهن.

وأوضح عددٌ من خريجات هذا التخصص: يعد تخصص "الصفوف الأولية" من أهم التخصصات التي تستهدف مراحل الطفولة لافتات إلى أنه يراعي الجوانب النفسية والسلوكية لدى الطلاب من الأول ابتدائي وحتى الثالث، مبيّنات أنه تخصص أيضًا شامل لدراستهن جميع المواد سواء في الرياضيات أو علم النفس أو العلوم واللغة واستخدام التقنية في التعليم الحديث.

وتابعن : دور معلمة "الصفوف الأولية" في النمو هو الركيزة الأولى والأساس الذي يرسم الدعائم الأولى في بناء الصرح النفسي لأجيال المستقبل؛ فمن خلال التخصص تم تأهيل كوادر بناء مهيأة تمامًا لتعليم وتربية جيل المستقبل بما تقتضيه رؤية المملكة 2030.

وقلن: مطلبنا هو احتياج خاص منصف عادل لينهي معاناة طال عمرها حيث دليل التخصصات ينص على مفاضلتهن مع تخصصي التربية الإسلامية أو اللغة العربية وهذا ظلم على الرغم من وجود اختبار تخصصي مستقل من المركز الوطني للقياس بشقيه عام وتربوي.

وناشدن وزير التعليم بقولهن تخصص الصفوف الأولية أحق في تدريس هذه المرحلة وبأن يكون لهن كامل المجال في تدريس الصفوف الأولية أسوة بالتخصصات التي تعمل في مجالها الصحيح في الطب والهندسة وغيرها.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قد شدد على أهمية زيادة نسبة إسناد تعليم البنين في الصفوف الأولية للمعلمات في مدارس الطفولة المبكرة لتصل إلى 50 ٪ خلال العام الدراسي المقبل 1443هـ.

وشدد خلال اللقاء الذي عقده مع مديري التعليم عن بُعد يوم أمس على أهمية دور إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة في التوسع موجهًا بالتركيز على مستوى ثالث في تشغيل الفصول 100 ٪، ثم مستوى ثانٍ وفق الطاقة الاستيعابية.

ويهدف الإسناد إلى رفع مستوى العملية التعليمية والتربوية والنفسـية لدى الأطفال بشكل سريع وسلس، من خلال الدور التربوي والعاطفي لدى المعلمات، وكذلك المساهمة في تنمية قدرات الطالب ومهاراته وتكوين شخصيته في المجالات العقلية والجسمية والحركية والانفعالية والاجتماعية، وزيادة فرص التحاق الأطفال في مرحلة رياض الأطفال، بالإضافة إلى رفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة.

ويأتي هذا التوجه من وزارة التعليم دعمًا للطفولة المبكرة التي تشمل رياض الأطفال والصفوف الأولية، حيث قدمت الوزارة العديد من المبادرات في إطار رعاية وتعليم الطفل ضمن خطتها الشاملة في تطوير منظومة التعليم؛ للارتقاء بمستويات الأداء وتطوير الخطط لبناء وتشكيل مؤسسي يساعد في دخول الطفل وتهيئته لمراحل التعليم الأعلى، وبالتالي تحقيق نواتج أفضل للتعليم والتعلّم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,615
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,654
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,686
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,897

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر
أنسنة العمل الحكومي

أنسنة العمل الحكومي

يحيى فقيهي
مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة