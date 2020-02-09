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غدًا.. "سليمان الحبيب" تعقد مؤتمرًا صحفيًّا عن إدراج أسهمها بـ"تداول"

لاستعراض تجربتها في الاستثمار بالقطاع الصحي ومركزها وأدائها المالي

تنظّم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مؤتمرًا صحفيًّا عن طرح أسهمها للاكتتاب العام، والطرح العام الأوليّ لجزء من أسهمها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية (تداول).

وسيسلط هذا المؤتمر الضوءَ على تجربة المجموعة في الاستثمار بالقطاع الصحي، ومراحل التحول التي مرت بها منذ انطلاقها عام 1995م وحتى هذا العام. بالإضافة إلى مركزها وأدائها المالي ومجالات استثماراتها ومشاريعها التوسعية المستقبلية، وما تتمتع به من مزايا للراغبين في الاكتتاب بها.

وسيستعرض هذه التجربة عددٌ من قياديي المجموعة أمام الصحفيين والإعلاميين والمهتمين بالاستثمار في الأسهم، عند الساعة الثانية ظهرًا غدًا الاثنين بفندق الفورسيزون- القاعة الكبرى- الرياض.

جدير بالذكر أن هيئة السوق المالية وافقت في سبتمبر الماضي على طلب الشركة لتسجيل وطرح اثنين وخمسين مليونًا وخمسمائة ألف (52.500.000) سهم عادي من أسهم الشركة للاكتتاب العام؛ حيث تمثل أسهم الطرح بمجملها 15% من رأس مال الشركة. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي عند الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر.

سليمان الحبيب مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تداول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غدًا.. "سليمان الحبيب" تعقد مؤتمرًا صحفيًّا عن إدراج أسهمها بـ"تداول"
سبق

تنظّم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مؤتمرًا صحفيًّا عن طرح أسهمها للاكتتاب العام، والطرح العام الأوليّ لجزء من أسهمها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية (تداول).

وسيسلط هذا المؤتمر الضوءَ على تجربة المجموعة في الاستثمار بالقطاع الصحي، ومراحل التحول التي مرت بها منذ انطلاقها عام 1995م وحتى هذا العام. بالإضافة إلى مركزها وأدائها المالي ومجالات استثماراتها ومشاريعها التوسعية المستقبلية، وما تتمتع به من مزايا للراغبين في الاكتتاب بها.

وسيستعرض هذه التجربة عددٌ من قياديي المجموعة أمام الصحفيين والإعلاميين والمهتمين بالاستثمار في الأسهم، عند الساعة الثانية ظهرًا غدًا الاثنين بفندق الفورسيزون- القاعة الكبرى- الرياض.

جدير بالذكر أن هيئة السوق المالية وافقت في سبتمبر الماضي على طلب الشركة لتسجيل وطرح اثنين وخمسين مليونًا وخمسمائة ألف (52.500.000) سهم عادي من أسهم الشركة للاكتتاب العام؛ حيث تمثل أسهم الطرح بمجملها 15% من رأس مال الشركة. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي عند الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
12:26 PM

غدًا.. "سليمان الحبيب" تعقد مؤتمرًا صحفيًّا عن إدراج أسهمها بـ"تداول"

لاستعراض تجربتها في الاستثمار بالقطاع الصحي ومركزها وأدائها المالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنظّم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مؤتمرًا صحفيًّا عن طرح أسهمها للاكتتاب العام، والطرح العام الأوليّ لجزء من أسهمها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية (تداول).

وسيسلط هذا المؤتمر الضوءَ على تجربة المجموعة في الاستثمار بالقطاع الصحي، ومراحل التحول التي مرت بها منذ انطلاقها عام 1995م وحتى هذا العام. بالإضافة إلى مركزها وأدائها المالي ومجالات استثماراتها ومشاريعها التوسعية المستقبلية، وما تتمتع به من مزايا للراغبين في الاكتتاب بها.

وسيستعرض هذه التجربة عددٌ من قياديي المجموعة أمام الصحفيين والإعلاميين والمهتمين بالاستثمار في الأسهم، عند الساعة الثانية ظهرًا غدًا الاثنين بفندق الفورسيزون- القاعة الكبرى- الرياض.

جدير بالذكر أن هيئة السوق المالية وافقت في سبتمبر الماضي على طلب الشركة لتسجيل وطرح اثنين وخمسين مليونًا وخمسمائة ألف (52.500.000) سهم عادي من أسهم الشركة للاكتتاب العام؛ حيث تمثل أسهم الطرح بمجملها 15% من رأس مال الشركة. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي عند الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر.

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