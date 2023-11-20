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"تعليم الطائف" يؤكد استقرار حالة المُعلمات اللواتي تعرضن لحادث مروري

"الخديدي" يؤكد متابعة حالة المصابات مع الفرق الطبية

أكدَ المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي، تعرُّض 5 من المعلمات اللاتي يعملن بإحدى المدارس التابعة لمكتب التعليم بميسان، وكذلك سائقهن؛ إلى إصابات متباينة نتيجة حادث انقلاب وقع لمركبتهم التي يستقلونها أثناء عودتهن من مدرستهن ظهر اليوم.

وأشار إلى متابعة المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، للحادث، فيما وجه مدير مكتب التعليم بميسان، بمتابعة حالة المعلمات والاطمئنان على صحتهن.

والتقى مدير مكتب التعليم بميسان فرج الثقفي، بالفريق الطبي بمستشفى "قيا" العام؛ للاطمئنان على صحة المعلمات والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهنّ، كما تواجد عدد من المشرفات التربويات إلى جانب المعلمات المصابات؛ للاطمئنان على صحتهن؛ حيث قُدمت لهنّ الخدمة العلاجية اللازمة بمستشفى "قيا"، ونقلهن لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف لتقديم الخدمة الطبية اللازمة، وحالتهن الصحية مستقرة.

وكانت "سبق" قد تابعت الحادثة؛ حيث باشرت الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر السعودي بالطائف، ظهر اليوم، حادث انقلاب لمركبة من نوع "فان"، وتحديدًا بطريق "غزايل" باتجاه الصور جنوبي الطائف، كانت تقلّ عددًا من المعلمات، وذلك بعد تلقّيها بلاغًا من العمليات الموحدة.

وتفصيلًا: أوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي شادي بن عابد الثبيتي، لـ"سبق"؛ أن غرفة العمليات تلقَّت البلاغ، وبدورها قامت بتوجيه عدد خمس فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني خالد الحارثي، وبدعم من "صحة الطائف" بفرقة إسعافية.

وأضاف: "عند وصول أول فرقة إسعافية عند الساعة ١٢:٤٦، تمت مباشرة الموقع الذي كان به عدد من الإصابات؛ حيث وُجِد بالموقع تسع حالات؛ ثلاث منهن رفضن الكشف والنقل، فيما أصيب خمس منهن بإصابات متوسطة إلى بسيطة، بالإضافة إلى إصابة سائق المركبة بإصابة متوسطة".

وتابع: "على الفور تم عمل الفرز الطبي وتقديم الخدمة الإسعافية تحت إشراف المدير الطبي الدكتور علي شافعي، ونقل الإصابات الستة إلى مستشفى قيا العام".

تعليم الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الطائف" يؤكد استقرار حالة المُعلمات اللواتي تعرضن لحادث مروري
سبق

أكدَ المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي، تعرُّض 5 من المعلمات اللاتي يعملن بإحدى المدارس التابعة لمكتب التعليم بميسان، وكذلك سائقهن؛ إلى إصابات متباينة نتيجة حادث انقلاب وقع لمركبتهم التي يستقلونها أثناء عودتهن من مدرستهن ظهر اليوم.

وأشار إلى متابعة المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، للحادث، فيما وجه مدير مكتب التعليم بميسان، بمتابعة حالة المعلمات والاطمئنان على صحتهن.

والتقى مدير مكتب التعليم بميسان فرج الثقفي، بالفريق الطبي بمستشفى "قيا" العام؛ للاطمئنان على صحة المعلمات والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهنّ، كما تواجد عدد من المشرفات التربويات إلى جانب المعلمات المصابات؛ للاطمئنان على صحتهن؛ حيث قُدمت لهنّ الخدمة العلاجية اللازمة بمستشفى "قيا"، ونقلهن لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف لتقديم الخدمة الطبية اللازمة، وحالتهن الصحية مستقرة.

وكانت "سبق" قد تابعت الحادثة؛ حيث باشرت الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر السعودي بالطائف، ظهر اليوم، حادث انقلاب لمركبة من نوع "فان"، وتحديدًا بطريق "غزايل" باتجاه الصور جنوبي الطائف، كانت تقلّ عددًا من المعلمات، وذلك بعد تلقّيها بلاغًا من العمليات الموحدة.

وتفصيلًا: أوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي شادي بن عابد الثبيتي، لـ"سبق"؛ أن غرفة العمليات تلقَّت البلاغ، وبدورها قامت بتوجيه عدد خمس فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني خالد الحارثي، وبدعم من "صحة الطائف" بفرقة إسعافية.

وأضاف: "عند وصول أول فرقة إسعافية عند الساعة ١٢:٤٦، تمت مباشرة الموقع الذي كان به عدد من الإصابات؛ حيث وُجِد بالموقع تسع حالات؛ ثلاث منهن رفضن الكشف والنقل، فيما أصيب خمس منهن بإصابات متوسطة إلى بسيطة، بالإضافة إلى إصابة سائق المركبة بإصابة متوسطة".

وتابع: "على الفور تم عمل الفرز الطبي وتقديم الخدمة الإسعافية تحت إشراف المدير الطبي الدكتور علي شافعي، ونقل الإصابات الستة إلى مستشفى قيا العام".

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
07:45 PM
اخر تعديل
20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
09:00 PM

"تعليم الطائف" يؤكد استقرار حالة المُعلمات اللواتي تعرضن لحادث مروري

"الخديدي" يؤكد متابعة حالة المصابات مع الفرق الطبية

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فهد العتيبي - الطائف
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1,909

أكدَ المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي، تعرُّض 5 من المعلمات اللاتي يعملن بإحدى المدارس التابعة لمكتب التعليم بميسان، وكذلك سائقهن؛ إلى إصابات متباينة نتيجة حادث انقلاب وقع لمركبتهم التي يستقلونها أثناء عودتهن من مدرستهن ظهر اليوم.

وأشار إلى متابعة المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، للحادث، فيما وجه مدير مكتب التعليم بميسان، بمتابعة حالة المعلمات والاطمئنان على صحتهن.

والتقى مدير مكتب التعليم بميسان فرج الثقفي، بالفريق الطبي بمستشفى "قيا" العام؛ للاطمئنان على صحة المعلمات والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهنّ، كما تواجد عدد من المشرفات التربويات إلى جانب المعلمات المصابات؛ للاطمئنان على صحتهن؛ حيث قُدمت لهنّ الخدمة العلاجية اللازمة بمستشفى "قيا"، ونقلهن لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف لتقديم الخدمة الطبية اللازمة، وحالتهن الصحية مستقرة.

وكانت "سبق" قد تابعت الحادثة؛ حيث باشرت الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر السعودي بالطائف، ظهر اليوم، حادث انقلاب لمركبة من نوع "فان"، وتحديدًا بطريق "غزايل" باتجاه الصور جنوبي الطائف، كانت تقلّ عددًا من المعلمات، وذلك بعد تلقّيها بلاغًا من العمليات الموحدة.

وتفصيلًا: أوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي شادي بن عابد الثبيتي، لـ"سبق"؛ أن غرفة العمليات تلقَّت البلاغ، وبدورها قامت بتوجيه عدد خمس فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني خالد الحارثي، وبدعم من "صحة الطائف" بفرقة إسعافية.

وأضاف: "عند وصول أول فرقة إسعافية عند الساعة ١٢:٤٦، تمت مباشرة الموقع الذي كان به عدد من الإصابات؛ حيث وُجِد بالموقع تسع حالات؛ ثلاث منهن رفضن الكشف والنقل، فيما أصيب خمس منهن بإصابات متوسطة إلى بسيطة، بالإضافة إلى إصابة سائق المركبة بإصابة متوسطة".

وتابع: "على الفور تم عمل الفرز الطبي وتقديم الخدمة الإسعافية تحت إشراف المدير الطبي الدكتور علي شافعي، ونقل الإصابات الستة إلى مستشفى قيا العام".

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