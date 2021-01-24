النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 4838 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 6296 خلال الـ24 ساعة الماضية

"القصبي": ولي العهد كلّفني بأن أكون "وزيراً بالحكومة العراقية" تأكيداً على متانة العلاقات

ملتقى الأعمال السعودي العراقي يشهد توقيع اتفاقيات ومذكرات بين البلدين في عدة مجالات

قال وزير التجارة رئيس مجلس التنسيق السعودي العراقي الدكتور ماجد القصبي؛ عندما شرّفني سمو سيدي ولي العهد برئاسة المجلس، وجّهني بأن أكون وزيراً في الحكومة العراقية، بهدف تأكيد قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى أن كل الممكنات لتنمية العلاقة في أحسن فرصها الآن، وعفا الله عما سلف.

وتابع القصبي؛ أن المشكلات موجودة والتحديات موجودة وكلها من صُنع البشر والحلول أيضاً من صُنع البشر، ويمكن التغلب على كل الصعوبات.

يُذكر أنه تمّ على هامش ملتقى الأعمال السعودي العراقي، توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين في عدة مجالات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"القصبي": ولي العهد كلّفني بأن أكون "وزيراً بالحكومة العراقية" تأكيداً على متانة العلاقات
سبق

قال وزير التجارة رئيس مجلس التنسيق السعودي العراقي الدكتور ماجد القصبي؛ عندما شرّفني سمو سيدي ولي العهد برئاسة المجلس، وجّهني بأن أكون وزيراً في الحكومة العراقية، بهدف تأكيد قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى أن كل الممكنات لتنمية العلاقة في أحسن فرصها الآن، وعفا الله عما سلف.

وتابع القصبي؛ أن المشكلات موجودة والتحديات موجودة وكلها من صُنع البشر والحلول أيضاً من صُنع البشر، ويمكن التغلب على كل الصعوبات.

يُذكر أنه تمّ على هامش ملتقى الأعمال السعودي العراقي، توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين في عدة مجالات.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
11:45 AM

"القصبي": ولي العهد كلّفني بأن أكون "وزيراً بالحكومة العراقية" تأكيداً على متانة العلاقات

ملتقى الأعمال السعودي العراقي يشهد توقيع اتفاقيات ومذكرات بين البلدين في عدة مجالات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
13,805

قال وزير التجارة رئيس مجلس التنسيق السعودي العراقي الدكتور ماجد القصبي؛ عندما شرّفني سمو سيدي ولي العهد برئاسة المجلس، وجّهني بأن أكون وزيراً في الحكومة العراقية، بهدف تأكيد قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى أن كل الممكنات لتنمية العلاقة في أحسن فرصها الآن، وعفا الله عما سلف.

وتابع القصبي؛ أن المشكلات موجودة والتحديات موجودة وكلها من صُنع البشر والحلول أيضاً من صُنع البشر، ويمكن التغلب على كل الصعوبات.

يُذكر أنه تمّ على هامش ملتقى الأعمال السعودي العراقي، توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين في عدة مجالات.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,878
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,673
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,893
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,755

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة