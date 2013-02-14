غارات بقيادة السعودية.. مقتل قائد كتائب التدخل السريع للحوثيين بحرض

في معارك للجيش اليمني كبّدت الميليشيات الإرهابية خسائر بشرية ومادية كبيرة

قُتل اليوم قائد ما يسمى "كتائب التدخل السريع" للحوثيين في حرض بحجة، المدعو "زيد مطهر أحمد الشريف"، وكنيته "أبو علي"، في معارك للجيش اليمني وغارات للتحالف العربي بقيادة السعودية.

وكبَّدت المعارك العنيفة بمختلف الأسلحة ميليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة، فضلاً عن استهداف آليات كانت تقل تعزيزات متجهة لتعزيز الخطوط المتقدمة للانقلابيين.

وأسفرت المعارك المستمرة عن مقتل قيادي حوثي آخر، يلقب بـ"حيدر"، خلال المواجهات الشرسة شرقي مدينة حرض التي تعد أهم منفذ جمركي لليمن مع السعودية.