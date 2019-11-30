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لأول مرة.. "فيسبوك" يصدر إشعارًا لتصحيح "الأخبار الكاذبة"

دعا للتأني في تطبيق قانون جديد لمكافحة "الأخبار الكاذبة"

أصدر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، اليوم السبت، أول إشعار تصحيح على منشور لأحد مستخدميه، وذلك بناء على طلب من حكومة سنغافورة.

وقال "فيسبوك" إنه أصدر إخطارًا بتصحيح منشور لأحد المستخدمين بناء على طلب من حكومة سنغافورة، داعيًا إلى تبني نهج متأنٍّ في تطبيق قانون جديد لمكافحة "الأخبار الكاذبة"، وذلك من أجل حماية حرية التعبير.

ووفق ما نقلت "رويترز"، أضاف الإخطار الذي اطلع عليه بعض المستخدمين في سنغافورة؛ أن "فيسبوك ملتزم من الناحية القانونية بإخطاركم أن حكومة سنغافورة تقول إن هذا المنشور يحتوي على معلومات غير صحيحة".

وأُدرج إخطار التصحيح أسفل المنشور الأصلي دون أي تعديلات على النص، لكنّ مستخدمين آخرين داخل وخارج البلاد، تمكنوا من الاطلاع عليه.

وقالت حكومة سنغافورة الجمعة، إنها طلبت من فيسبوك نشر إخطار تصحيح لمنشور بتاريخ 23 نوفمبر.

وذكر متحدث باسم فيسبوك في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني: بموجب القانون السنغافوري وضع فيسبوك شارة على المنشورات التي تقرر الحكومة أنها تحتوي على معلومات غير صحيحة.

وأضاف البيان: نظرًا لأنها الأيام الأولى لسريان القانون، فنحن نأمل أن تؤدي تأكيدات حكومة سنغافورة بأنه لن يؤثر على حرية التعبير إلى اتباع أسلوب مدروس وشفاف في تنفيذه.

فيسبوك

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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لأول مرة.. "فيسبوك" يصدر إشعارًا لتصحيح "الأخبار الكاذبة"
سبق

أصدر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، اليوم السبت، أول إشعار تصحيح على منشور لأحد مستخدميه، وذلك بناء على طلب من حكومة سنغافورة.

وقال "فيسبوك" إنه أصدر إخطارًا بتصحيح منشور لأحد المستخدمين بناء على طلب من حكومة سنغافورة، داعيًا إلى تبني نهج متأنٍّ في تطبيق قانون جديد لمكافحة "الأخبار الكاذبة"، وذلك من أجل حماية حرية التعبير.

ووفق ما نقلت "رويترز"، أضاف الإخطار الذي اطلع عليه بعض المستخدمين في سنغافورة؛ أن "فيسبوك ملتزم من الناحية القانونية بإخطاركم أن حكومة سنغافورة تقول إن هذا المنشور يحتوي على معلومات غير صحيحة".

وأُدرج إخطار التصحيح أسفل المنشور الأصلي دون أي تعديلات على النص، لكنّ مستخدمين آخرين داخل وخارج البلاد، تمكنوا من الاطلاع عليه.

وقالت حكومة سنغافورة الجمعة، إنها طلبت من فيسبوك نشر إخطار تصحيح لمنشور بتاريخ 23 نوفمبر.

وذكر متحدث باسم فيسبوك في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني: بموجب القانون السنغافوري وضع فيسبوك شارة على المنشورات التي تقرر الحكومة أنها تحتوي على معلومات غير صحيحة.

وأضاف البيان: نظرًا لأنها الأيام الأولى لسريان القانون، فنحن نأمل أن تؤدي تأكيدات حكومة سنغافورة بأنه لن يؤثر على حرية التعبير إلى اتباع أسلوب مدروس وشفاف في تنفيذه.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
03:45 PM

لأول مرة.. "فيسبوك" يصدر إشعارًا لتصحيح "الأخبار الكاذبة"

دعا للتأني في تطبيق قانون جديد لمكافحة "الأخبار الكاذبة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، اليوم السبت، أول إشعار تصحيح على منشور لأحد مستخدميه، وذلك بناء على طلب من حكومة سنغافورة.

وقال "فيسبوك" إنه أصدر إخطارًا بتصحيح منشور لأحد المستخدمين بناء على طلب من حكومة سنغافورة، داعيًا إلى تبني نهج متأنٍّ في تطبيق قانون جديد لمكافحة "الأخبار الكاذبة"، وذلك من أجل حماية حرية التعبير.

ووفق ما نقلت "رويترز"، أضاف الإخطار الذي اطلع عليه بعض المستخدمين في سنغافورة؛ أن "فيسبوك ملتزم من الناحية القانونية بإخطاركم أن حكومة سنغافورة تقول إن هذا المنشور يحتوي على معلومات غير صحيحة".

وأُدرج إخطار التصحيح أسفل المنشور الأصلي دون أي تعديلات على النص، لكنّ مستخدمين آخرين داخل وخارج البلاد، تمكنوا من الاطلاع عليه.

وقالت حكومة سنغافورة الجمعة، إنها طلبت من فيسبوك نشر إخطار تصحيح لمنشور بتاريخ 23 نوفمبر.

وذكر متحدث باسم فيسبوك في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني: بموجب القانون السنغافوري وضع فيسبوك شارة على المنشورات التي تقرر الحكومة أنها تحتوي على معلومات غير صحيحة.

وأضاف البيان: نظرًا لأنها الأيام الأولى لسريان القانون، فنحن نأمل أن تؤدي تأكيدات حكومة سنغافورة بأنه لن يؤثر على حرية التعبير إلى اتباع أسلوب مدروس وشفاف في تنفيذه.

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