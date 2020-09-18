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قادماً من يوفنتوس.. "هيجواين" يدشن رحلته مع إنتر ميامي الأمريكي

انضم الأرجنتيني هيجواين إلى الفريق الأمريكي إنتر ميامي الأميريكي، قادماً من فريق يوفنتوس، ليلحق بمواطنه الأرجنتيني ماتياس بليجريني، ولاعب الوسط المكسيكي رودولفو بيزارو؛ باعتبارهم الأعلى أجراً في الفريق.


وتسمح لوائح الدوري الأمريكي للفرق بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين خارج سقف الرواتب المحدد في المسابقة.


وقال هيجواين في بيان: "أولاً أتوجه بالشكر إلى إنتر ميامي بسبب الجهود التي قام بها للتعاقد معي، أعتقد أنها ستكون تجربة رائعة في مسيرتي، كنت أتطلع لخوض تجربة جديدة واللعب في مسابقة مختلفة في مدينة رائعة".


وتابع: "السعادة لا تسعني بالوجود هنا، وهدفي مساعدة الفريق على التطور بما أملكه من خبرة في اللعب في أوروبا". وفي وقت سابق الجمعة، أعلن يوفنتوس انفصاله بالتراضي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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قادماً من يوفنتوس.. "هيجواين" يدشن رحلته مع إنتر ميامي الأمريكي
سبق

انضم الأرجنتيني هيجواين إلى الفريق الأمريكي إنتر ميامي الأميريكي، قادماً من فريق يوفنتوس، ليلحق بمواطنه الأرجنتيني ماتياس بليجريني، ولاعب الوسط المكسيكي رودولفو بيزارو؛ باعتبارهم الأعلى أجراً في الفريق.


وتسمح لوائح الدوري الأمريكي للفرق بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين خارج سقف الرواتب المحدد في المسابقة.


وقال هيجواين في بيان: "أولاً أتوجه بالشكر إلى إنتر ميامي بسبب الجهود التي قام بها للتعاقد معي، أعتقد أنها ستكون تجربة رائعة في مسيرتي، كنت أتطلع لخوض تجربة جديدة واللعب في مسابقة مختلفة في مدينة رائعة".


وتابع: "السعادة لا تسعني بالوجود هنا، وهدفي مساعدة الفريق على التطور بما أملكه من خبرة في اللعب في أوروبا". وفي وقت سابق الجمعة، أعلن يوفنتوس انفصاله بالتراضي.

18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442
06:47 PM

قادماً من يوفنتوس.. "هيجواين" يدشن رحلته مع إنتر ميامي الأمريكي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انضم الأرجنتيني هيجواين إلى الفريق الأمريكي إنتر ميامي الأميريكي، قادماً من فريق يوفنتوس، ليلحق بمواطنه الأرجنتيني ماتياس بليجريني، ولاعب الوسط المكسيكي رودولفو بيزارو؛ باعتبارهم الأعلى أجراً في الفريق.


وتسمح لوائح الدوري الأمريكي للفرق بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين خارج سقف الرواتب المحدد في المسابقة.


وقال هيجواين في بيان: "أولاً أتوجه بالشكر إلى إنتر ميامي بسبب الجهود التي قام بها للتعاقد معي، أعتقد أنها ستكون تجربة رائعة في مسيرتي، كنت أتطلع لخوض تجربة جديدة واللعب في مسابقة مختلفة في مدينة رائعة".


وتابع: "السعادة لا تسعني بالوجود هنا، وهدفي مساعدة الفريق على التطور بما أملكه من خبرة في اللعب في أوروبا". وفي وقت سابق الجمعة، أعلن يوفنتوس انفصاله بالتراضي.

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