"الصحة" : تسجيل 2442 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 70161

أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم السبت الموافق 23/ 5/ 2020م، عن تسجيل 2442 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الجمعة، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 70161 إصابة، منهم 35% من السعوديين و65% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 339 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2233 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 41236 حالة.

وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 15 حالة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 379 متوفىً.