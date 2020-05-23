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"الصحة" : تسجيل 2442 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 70161

أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم السبت الموافق 23/ 5/ 2020م، عن تسجيل 2442 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الجمعة، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 70161 إصابة، منهم 35% من السعوديين و65% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 339 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2233 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 41236 حالة.

وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 15 حالة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 379 متوفىً.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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"الصحة" : تسجيل 2442 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 70161
سبق

أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم السبت الموافق 23/ 5/ 2020م، عن تسجيل 2442 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الجمعة، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 70161 إصابة، منهم 35% من السعوديين و65% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 339 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2233 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 41236 حالة.

وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 15 حالة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 379 متوفىً.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
04:02 PM
اخر تعديل
24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
02:15 AM

"الصحة" : تسجيل 2442 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 70161

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
52
129,755

أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم السبت الموافق 23/ 5/ 2020م، عن تسجيل 2442 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الجمعة، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 70161 إصابة، منهم 35% من السعوديين و65% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 339 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2233 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 41236 حالة.

وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 15 حالة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 379 متوفىً.

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