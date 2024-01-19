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"جزائية بريدة" تصدر حكمها بحق سيدة تطاولت على "بريدة" عبر السناب شات

حكمت بسجنها ٨ أشهر وغرامة ٣٠ ألفاً ومصادرة هاتفها

أصدرت المحكمة الجزائية ببريدة اليوم حكمها الابتدائي بسجن سيدة ثمانية أشهر، بالإضافة إلى غرامة ٣٠ ألف ريال، ومصادرة هاتفها، وإغلاق حسابها الذي ارتكبت مخالفتها من خلاله بعد تسجيلها مقطع فيديو تنمّرت فيه على أهالي بريدة قبل مدة وحمل بعض الإساءات.

وبعد تداول الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي (سناب شات) وغضب سكان بريدة، سارعت شرطة القصيم بالقبض عليها، وطبقت بحقها نظام الجرائم المعلوماتية.

المحكمة الجزائية ببريدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جزائية بريدة" تصدر حكمها بحق سيدة تطاولت على "بريدة" عبر السناب شات
سبق

أصدرت المحكمة الجزائية ببريدة اليوم حكمها الابتدائي بسجن سيدة ثمانية أشهر، بالإضافة إلى غرامة ٣٠ ألف ريال، ومصادرة هاتفها، وإغلاق حسابها الذي ارتكبت مخالفتها من خلاله بعد تسجيلها مقطع فيديو تنمّرت فيه على أهالي بريدة قبل مدة وحمل بعض الإساءات.

وبعد تداول الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي (سناب شات) وغضب سكان بريدة، سارعت شرطة القصيم بالقبض عليها، وطبقت بحقها نظام الجرائم المعلوماتية.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
07:42 PM

"جزائية بريدة" تصدر حكمها بحق سيدة تطاولت على "بريدة" عبر السناب شات

حكمت بسجنها ٨ أشهر وغرامة ٣٠ ألفاً ومصادرة هاتفها

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بدر العتيبي - بريدة
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أصدرت المحكمة الجزائية ببريدة اليوم حكمها الابتدائي بسجن سيدة ثمانية أشهر، بالإضافة إلى غرامة ٣٠ ألف ريال، ومصادرة هاتفها، وإغلاق حسابها الذي ارتكبت مخالفتها من خلاله بعد تسجيلها مقطع فيديو تنمّرت فيه على أهالي بريدة قبل مدة وحمل بعض الإساءات.

وبعد تداول الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي (سناب شات) وغضب سكان بريدة، سارعت شرطة القصيم بالقبض عليها، وطبقت بحقها نظام الجرائم المعلوماتية.

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