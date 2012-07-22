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ثاني أيام التشريق.. بطاقات ومقاطع دعوية من "الإسلامية" لضيوف الرحمن

تضم ٢٠٠ بطاقة و٤٠ مقطعًا دعويًّا بلغات عالمية

نشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، في ثاني أيام التشريق، بطاقات دعوية إلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي، تهدف لتوعية ضيوف الرحمن وعموم المجتمع وإرشادهم بأحكام المناسك وإيضاح المسائل المتعلقة بالحج وفضائل الأعمال في شهر ذي الحجة والمساهمة في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ويأتي هذا البرنامج ضمن البرامج الدعوية التي تنفذها الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة لهذا العام تحت عنوان: "حج بسلام وأمان 2"، وتشتمل على العديد من البرامج الدعوية والإرشادية التي تنفذها الوزارة عبر منصاتها الرقمية والقنوات الفضائية والإذاعية.

ويستمرّ البرنامج طيلة أيام الحج؛ حيث حملت البطاقات الإلكترونية عبارات دعوية وإرشادية متنوعة والبالغ عددها إنتاج ٢٠٠ بطاقة، و٤٠ مقطعًا دعويًّا، وبلغات عالمية عن بيان جهود المملكة العربية السعودية بتوجيهات قيادتها الرشيدة في خدمة الحجاج والمعتمرين منذ العصور، والتوعية بضرورة التقيد بأنظمة الحج التي فرضتها الدولة في هذا العام؛ نظرًا لظروف الجائحة، وحتى يكون حج هذا العام موسمًا آمنًا وصحيًّا.

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ثاني أيام التشريق.. بطاقات ومقاطع دعوية من "الإسلامية" لضيوف الرحمن
سبق

نشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، في ثاني أيام التشريق، بطاقات دعوية إلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي، تهدف لتوعية ضيوف الرحمن وعموم المجتمع وإرشادهم بأحكام المناسك وإيضاح المسائل المتعلقة بالحج وفضائل الأعمال في شهر ذي الحجة والمساهمة في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ويأتي هذا البرنامج ضمن البرامج الدعوية التي تنفذها الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة لهذا العام تحت عنوان: "حج بسلام وأمان 2"، وتشتمل على العديد من البرامج الدعوية والإرشادية التي تنفذها الوزارة عبر منصاتها الرقمية والقنوات الفضائية والإذاعية.

ويستمرّ البرنامج طيلة أيام الحج؛ حيث حملت البطاقات الإلكترونية عبارات دعوية وإرشادية متنوعة والبالغ عددها إنتاج ٢٠٠ بطاقة، و٤٠ مقطعًا دعويًّا، وبلغات عالمية عن بيان جهود المملكة العربية السعودية بتوجيهات قيادتها الرشيدة في خدمة الحجاج والمعتمرين منذ العصور، والتوعية بضرورة التقيد بأنظمة الحج التي فرضتها الدولة في هذا العام؛ نظرًا لظروف الجائحة، وحتى يكون حج هذا العام موسمًا آمنًا وصحيًّا.

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
03:48 PM

ثاني أيام التشريق.. بطاقات ومقاطع دعوية من "الإسلامية" لضيوف الرحمن

تضم ٢٠٠ بطاقة و٤٠ مقطعًا دعويًّا بلغات عالمية

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عبدالله العنزي - بعثة المشاعر المقدّسة
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نشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، في ثاني أيام التشريق، بطاقات دعوية إلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي، تهدف لتوعية ضيوف الرحمن وعموم المجتمع وإرشادهم بأحكام المناسك وإيضاح المسائل المتعلقة بالحج وفضائل الأعمال في شهر ذي الحجة والمساهمة في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ويأتي هذا البرنامج ضمن البرامج الدعوية التي تنفذها الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة لهذا العام تحت عنوان: "حج بسلام وأمان 2"، وتشتمل على العديد من البرامج الدعوية والإرشادية التي تنفذها الوزارة عبر منصاتها الرقمية والقنوات الفضائية والإذاعية.

ويستمرّ البرنامج طيلة أيام الحج؛ حيث حملت البطاقات الإلكترونية عبارات دعوية وإرشادية متنوعة والبالغ عددها إنتاج ٢٠٠ بطاقة، و٤٠ مقطعًا دعويًّا، وبلغات عالمية عن بيان جهود المملكة العربية السعودية بتوجيهات قيادتها الرشيدة في خدمة الحجاج والمعتمرين منذ العصور، والتوعية بضرورة التقيد بأنظمة الحج التي فرضتها الدولة في هذا العام؛ نظرًا لظروف الجائحة، وحتى يكون حج هذا العام موسمًا آمنًا وصحيًّا.

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