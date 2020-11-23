جامعة جازان توطن 220 وظيفة في التشغيل والصيانة بكفاءات شابة

قدمت الدعم ووفرت الفرص لتدريب كوادرها بما يحقق مستهدفات الرؤية

أنهت جامعة جازان توطين 220 وظيفة من وظائفها الفنية والهندسية والإشرافية ضمن عقود التشغيل والصيانة، بتوظيف كوادر سعودية مؤهلة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بشأن توطين وظائف التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية، وتفعيلاً لخطط وجهود الجامعة الخاصة برفع نسبة التوطين بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور مرعي القحطاني، أن الجامعة وبدعم من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بادرت بإعداد خطة توطين شاملة، وعقدت عديداً من ورش العمل لمناقشة آلية التوطين وشرح أدلته الإجرائية وبيان سياسات التوظيف الفنية، كما أعدت إستراتيجية لمعالجة قضايا توظيف القوى العاملة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأشار إلى أن الجامعة عملت على التنسيق مع عديد من الجهات التدريبية والتعليمية لتزويدها بالمرشحين والخريجين ذوي المؤهلات والتخصصات المناسبة، مضيفاً أنه تم تسكين وإحلال 220 موظفاً وموظفة من شباب وشابات الوطن في عدد من الوظائف الهندسية والفنية والتقنية والإشرافية، متجاوزة نسبة التوطين المقرة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مؤكداً أن الجامعة تسعى ضمن خطتها الإستراتيجية إلى توطين الوظائف بنسبة 100% في التخصصات الفنية والتقنية لتعزيز الاستثمار الأمثل للموارد البشرية لاسيما بعد صدور النظام الجديد للجامعات.

وأكّد مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالجامعة حسين قصادي المهدي، أن نسبة توطين وظائف الإشراف الفني والميداني بلغت 100%، وبلغت نسبة توطين المهندسين 70%، فيما بلغت نسبة توطين الوظائف الفنية 51%، كما بلغت نسبة توطين وظائف العاملات 54%، مضيفاً أن الجامعة قدمت الدعم ووفرت الفرص لتدريب كوادرها ومتابعة أدائهم وتطورهم الوظيفي، منوهاً بمتابعة رئيس الجامعة لكل مراحل توطين الوظائف في قطاع التشغيل والصيانة.