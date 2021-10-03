"روشن" تطلق مرحلة البيع على الخارطة لأولى مراحل أحيائها المتكاملة "سدرة"

تهدف إلى تجسيد طابع عمراني في تصميم الأحياء والمنازل والمرافق بطريقة عصرية

أعلنت "روشن" المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية وإحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن موعد إطلاق مرحلة البيع على الخارطة للمرحلة الأولى لحي سدرة، في السابع من شهر أكتوبر من العام الحالي، من خلال حجز موعد لزيارة مركز المبيعات؛ مراعاةً للأنظمة الحكومية والإجراءات الاحترازية.

وتعمل "روشن" من خلال تطوير أحيائها السكنية التي تعكس الجانب الثقافي والإرث الحضاري الوطني، على تجسيد طابع عمراني في تصميم الأحياء والمنازل والمرافق التي من شأنها أن تسهم في بناء وحدات سكنية عصرية.

ويضم سدرة أكثر من 30 ألف وحدة سكنية؛ على أن يبنى أكثر من 4500 منزل خلال المرحلة الأولى، بطابع حضري، وطراز معماري سلماني مستوحى من العمارة النجدية، يعكس هوية مدينة الرياض.

وسيوفر الحي مساحات وواجهات متنوعة للمنازل، تلبي مختلف فئات وشرائح المجتمع السعودي، وتسهم في تعزيز جودة حياة المجتمع.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر: "بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة شركة روشن -حفظه الله- يسعدنا تقديم منازل بأعلى المواصفات، وبما يرتقي لتطلعات المواطنين".

وأضاف جروفر: "يسعدنا -بكل فخر- أن نلبي اهتمام عملائنا المستمر الراغبين بالتملك في حي سدرة الذي سيوفر تجربة مثرية لحياتهم في مجتمع متكامل، ونحن ملتزمون بتقديم أفضل الوحدات السكنية التي تلائم تطلعات عملائنا، بما يتماشى مع استراتيجيتنا لتطوير مجتمعات حديثة ومتكاملة، تتناسب مع تطلعات المجتمع السعودي".

من جهة أخرى، أوضحت شركة روشن أن جناح مبيعات سدرة، جهّز بأفضل الممارسات والأساليب التي تبرز تفاصيل الحي، وتمكّن العملاء من خوض رحلة مميزة لهم، إضافة إلى وجود فريق من الخبراء والمستشارين لتقديم كل الدعم اللازم للعملاء، لإرشادهم بالمنتجات الملائمة لاحتياجهم، والإسهام في تقديم أفضل تجربة لعملائنا في مجتمعاتنا.

ولمزيد من المعلومات حول روشن وتفاصيل حي سدرة، تدعو روشن عملاءها إلى زيارة الموقع الإلكتروني: www.roshn.sa.