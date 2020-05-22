روسيا تسجل 8894 إصابة جديدة بفيروس كورونا
إجمالي الإصابات وصل 326448
سجلت روسيا خلال الــ24 ساعة الماضية، 8894 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 326448 إصابة.
وأوضح مركز الطوارئ الروسي في بيان له، أن عدد الوفيات قد بلغ 3249 حالة بعد تسجيل 150 حالة وفاة جديدة؛ فيما تماثل للشفاء 7144 شخصًا.
روسيا
فيروس كورونا الجديد
روسيا تسجل 8894 إصابة جديدة بفيروس كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-05-22
سجلت روسيا خلال الــ24 ساعة الماضية، 8894 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 326448 إصابة.
وأوضح مركز الطوارئ الروسي في بيان له، أن عدد الوفيات قد بلغ 3249 حالة بعد تسجيل 150 حالة وفاة جديدة؛ فيما تماثل للشفاء 7144 شخصًا.
22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
01:53 PM
روسيا تسجل 8894 إصابة جديدة بفيروس كورونا
إجمالي الإصابات وصل 326448
سجلت روسيا خلال الــ24 ساعة الماضية، 8894 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 326448 إصابة.
وأوضح مركز الطوارئ الروسي في بيان له، أن عدد الوفيات قد بلغ 3249 حالة بعد تسجيل 150 حالة وفاة جديدة؛ فيما تماثل للشفاء 7144 شخصًا.