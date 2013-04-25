النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

منذ بداية رمضان.. إغلاق 44 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الوقائية بالباحة

نفذت الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات 9392 جولة رقابية بالمحافظات

أغلقت أمانة منطقة الباحة منذ بداية شهر رمضان 44 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد؛ حيث نفذت الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة 9392 جولات رقابية على المنشآت التجارية في مدن ومحافظات المنطقة، ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها الأمانة وبلديات المنطقة لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحلات الحلاقة وما في حكمها، كما تضمنت الجولات الرقابية لهذا اليوم إصدار وتحرير 150 مخالفة للتدابير الاحترازية.

وأفاد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق العقوبات من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى.

ودعا الدكتور السواط المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.

أمانة منطقة الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
منذ بداية رمضان.. إغلاق 44 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الوقائية بالباحة
سبق

أغلقت أمانة منطقة الباحة منذ بداية شهر رمضان 44 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد؛ حيث نفذت الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة 9392 جولات رقابية على المنشآت التجارية في مدن ومحافظات المنطقة، ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها الأمانة وبلديات المنطقة لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحلات الحلاقة وما في حكمها، كما تضمنت الجولات الرقابية لهذا اليوم إصدار وتحرير 150 مخالفة للتدابير الاحترازية.

وأفاد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق العقوبات من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى.

ودعا الدكتور السواط المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
08:09 PM
اخر تعديل
25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
09:31 PM

منذ بداية رمضان.. إغلاق 44 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الوقائية بالباحة

نفذت الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات 9392 جولة رقابية بالمحافظات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
0
150

أغلقت أمانة منطقة الباحة منذ بداية شهر رمضان 44 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد؛ حيث نفذت الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة 9392 جولات رقابية على المنشآت التجارية في مدن ومحافظات المنطقة، ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها الأمانة وبلديات المنطقة لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحلات الحلاقة وما في حكمها، كما تضمنت الجولات الرقابية لهذا اليوم إصدار وتحرير 150 مخالفة للتدابير الاحترازية.

وأفاد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق العقوبات من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى.

ودعا الدكتور السواط المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,366
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,200
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,685
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,640

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نصائح قاتلة

نصائح قاتلة

مها الجبر
السعودية في قمة المناخ

السعودية في قمة المناخ

غسان محمد عسيلان
قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة
نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي
نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

عبدالمحسن الحارثي
"جُحر" بمليون..!!

"جُحر" بمليون..!!

ساير المنيعي
أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

تركي فدعق
"الأمن الفكري"

"الأمن الفكري"

بثينة الصالح
تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة