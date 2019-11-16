القبض على مستأجر استراحة فيديو المشاجرة الجماعية
علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية نجحت في القبض على شاب، استأجر استراحة؛ ظهر في مقاطع فيديو متداوَلة، تبيِّن حدوث مشاجرة جماعية داخلها.
وبدأت الجهات الأمنية في اتخاذ الإجراءات والتحقيقات والتحريات لضبط بقية الأطراف، واتخاذ الإجراءات النظامية.
وكانت مقاطع فيديو قد تم تداولها، أظهرت حدوث تلك المشاجرة الجماعية.
عبدالله البرقاوي
الطائف
سعود الدعجاني
جدة
الجهات الأمنية
مشاجرة جماعية
القبض على مستأجر استراحة فيديو المشاجرة الجماعية
عبدالله البرقاوي
سعود الدعجاني
سبق
2019-11-15
علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية نجحت في القبض على شاب، استأجر استراحة؛ ظهر في مقاطع فيديو متداوَلة، تبيِّن حدوث مشاجرة جماعية داخلها.
وبدأت الجهات الأمنية في اتخاذ الإجراءات والتحقيقات والتحريات لضبط بقية الأطراف، واتخاذ الإجراءات النظامية.
وكانت مقاطع فيديو قد تم تداولها، أظهرت حدوث تلك المشاجرة الجماعية.
15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
08:52 PM
القبض على مستأجر استراحة فيديو المشاجرة الجماعية
علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية نجحت في القبض على شاب، استأجر استراحة؛ ظهر في مقاطع فيديو متداوَلة، تبيِّن حدوث مشاجرة جماعية داخلها.
وبدأت الجهات الأمنية في اتخاذ الإجراءات والتحقيقات والتحريات لضبط بقية الأطراف، واتخاذ الإجراءات النظامية.
وكانت مقاطع فيديو قد تم تداولها، أظهرت حدوث تلك المشاجرة الجماعية.