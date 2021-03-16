النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سويسرا .. ارتفاع "مفزع" في إصابات "كورونا" والسلطات تعلن نشر الجيش

وصلت إلى 2217 حالة مؤكّدة بزيادة لافتة خلال 24 ساعة بلغت 824 حالة

أعلنت السلطات في سويسرا، التي بدأت تعاني تأثيرات تفشي فيروس "كورونا المستجد"، أنه سيتم نشر الجيش ابتداءً من اليوم الإثنين من أجل دعم المستشفيات، كما سيتم نشر وحدة استشفاء خاصة ومستشفى ميداني.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، فإنه مع ارتفاع عدد الإصابات في سويسرا إلى 2217 حالة مؤكّدة، بزيادة لافتة خلال الساعات الـ 24 الماضية، بلغت 824 حالة وارتفاع عدد الوفيات إلى 14، علّق البرلمان الفيدرالي أعماله.

وأغلقت دول عدة حدودها مع سويسرا، ومن بينها ألمانيا والنمسا، كما تأثرت حركة الطيران بشكل كبير بسبب إلغاء الرحلات، وأغلقت مواقع التزلج أبوابها، وتم إيقاف جميع المباريات الرياضية.

أما الجمعيات المستقلة غير الحكومية أو المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، فقد واصلت أعمالها، مع الإبقاء على أقل عدد ممكن من الموظفين في مكاتبها.

وأغلق مقر الأمم المتحدة في جنيف، أبوابه أمام جميع الاجتماعات واللقاءات، فيما يقتصر الحضور فيه على أقل عدد ممكن من الموظفين من أجل متابعة الأعمال الأساسية.

سويسرا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
سويسرا .. ارتفاع "مفزع" في إصابات "كورونا" والسلطات تعلن نشر الجيش
سبق

أعلنت السلطات في سويسرا، التي بدأت تعاني تأثيرات تفشي فيروس "كورونا المستجد"، أنه سيتم نشر الجيش ابتداءً من اليوم الإثنين من أجل دعم المستشفيات، كما سيتم نشر وحدة استشفاء خاصة ومستشفى ميداني.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، فإنه مع ارتفاع عدد الإصابات في سويسرا إلى 2217 حالة مؤكّدة، بزيادة لافتة خلال الساعات الـ 24 الماضية، بلغت 824 حالة وارتفاع عدد الوفيات إلى 14، علّق البرلمان الفيدرالي أعماله.

وأغلقت دول عدة حدودها مع سويسرا، ومن بينها ألمانيا والنمسا، كما تأثرت حركة الطيران بشكل كبير بسبب إلغاء الرحلات، وأغلقت مواقع التزلج أبوابها، وتم إيقاف جميع المباريات الرياضية.

أما الجمعيات المستقلة غير الحكومية أو المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، فقد واصلت أعمالها، مع الإبقاء على أقل عدد ممكن من الموظفين في مكاتبها.

وأغلق مقر الأمم المتحدة في جنيف، أبوابه أمام جميع الاجتماعات واللقاءات، فيما يقتصر الحضور فيه على أقل عدد ممكن من الموظفين من أجل متابعة الأعمال الأساسية.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
01:22 PM

سويسرا .. ارتفاع "مفزع" في إصابات "كورونا" والسلطات تعلن نشر الجيش

وصلت إلى 2217 حالة مؤكّدة بزيادة لافتة خلال 24 ساعة بلغت 824 حالة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
6,059

أعلنت السلطات في سويسرا، التي بدأت تعاني تأثيرات تفشي فيروس "كورونا المستجد"، أنه سيتم نشر الجيش ابتداءً من اليوم الإثنين من أجل دعم المستشفيات، كما سيتم نشر وحدة استشفاء خاصة ومستشفى ميداني.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، فإنه مع ارتفاع عدد الإصابات في سويسرا إلى 2217 حالة مؤكّدة، بزيادة لافتة خلال الساعات الـ 24 الماضية، بلغت 824 حالة وارتفاع عدد الوفيات إلى 14، علّق البرلمان الفيدرالي أعماله.

وأغلقت دول عدة حدودها مع سويسرا، ومن بينها ألمانيا والنمسا، كما تأثرت حركة الطيران بشكل كبير بسبب إلغاء الرحلات، وأغلقت مواقع التزلج أبوابها، وتم إيقاف جميع المباريات الرياضية.

أما الجمعيات المستقلة غير الحكومية أو المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، فقد واصلت أعمالها، مع الإبقاء على أقل عدد ممكن من الموظفين في مكاتبها.

وأغلق مقر الأمم المتحدة في جنيف، أبوابه أمام جميع الاجتماعات واللقاءات، فيما يقتصر الحضور فيه على أقل عدد ممكن من الموظفين من أجل متابعة الأعمال الأساسية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,298
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,693
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,598
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,677

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة