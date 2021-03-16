سويسرا .. ارتفاع "مفزع" في إصابات "كورونا" والسلطات تعلن نشر الجيش

وصلت إلى 2217 حالة مؤكّدة بزيادة لافتة خلال 24 ساعة بلغت 824 حالة

أعلنت السلطات في سويسرا، التي بدأت تعاني تأثيرات تفشي فيروس "كورونا المستجد"، أنه سيتم نشر الجيش ابتداءً من اليوم الإثنين من أجل دعم المستشفيات، كما سيتم نشر وحدة استشفاء خاصة ومستشفى ميداني.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، فإنه مع ارتفاع عدد الإصابات في سويسرا إلى 2217 حالة مؤكّدة، بزيادة لافتة خلال الساعات الـ 24 الماضية، بلغت 824 حالة وارتفاع عدد الوفيات إلى 14، علّق البرلمان الفيدرالي أعماله.

وأغلقت دول عدة حدودها مع سويسرا، ومن بينها ألمانيا والنمسا، كما تأثرت حركة الطيران بشكل كبير بسبب إلغاء الرحلات، وأغلقت مواقع التزلج أبوابها، وتم إيقاف جميع المباريات الرياضية.

أما الجمعيات المستقلة غير الحكومية أو المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، فقد واصلت أعمالها، مع الإبقاء على أقل عدد ممكن من الموظفين في مكاتبها.

وأغلق مقر الأمم المتحدة في جنيف، أبوابه أمام جميع الاجتماعات واللقاءات، فيما يقتصر الحضور فيه على أقل عدد ممكن من الموظفين من أجل متابعة الأعمال الأساسية.