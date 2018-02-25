قررت جامعة الأمير محمد بن فهد بالمنطقة الشرقية تعليق الدراسة اليوم الأحد بسبب الحالة الجوية؛ وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات. وقال مدير جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى الأنصاري عبر تغريدة في حسابه في "تويتر": حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات تقرر تعليق الدراسة اليوم الأحد 25/2/2018. متمنين السلامة للجميع.

تعليق الدراسة بجامعة الأمير محمد بن فهد بالشرقية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-02-25 قررت جامعة الأمير محمد بن فهد بالمنطقة الشرقية تعليق الدراسة اليوم الأحد بسبب الحالة الجوية؛ وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.



وقال مدير جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى الأنصاري عبر تغريدة في حسابه في "تويتر": حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات تقرر تعليق الدراسة اليوم الأحد 25/2/2018. متمنين السلامة للجميع.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439 12:46 AM

تعليق الدراسة بجامعة الأمير محمد بن فهد بالشرقية بسبب الأحوال الجوية وحرصًا على سلامة الطلاب





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قررت جامعة الأمير محمد بن فهد بالمنطقة الشرقية تعليق الدراسة اليوم الأحد بسبب الحالة الجوية؛ وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.



وقال مدير جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى الأنصاري عبر تغريدة في حسابه في "تويتر": حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات تقرر تعليق الدراسة اليوم الأحد 25/2/2018. متمنين السلامة للجميع.