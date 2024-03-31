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خطب الجمعة اليوم تنبّه من أخطار التستر التجاري

"القصبي" يشكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة

قدّم وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي؛ شكره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ على تعميمه للأئمة والخطباء، بضرورة توعية المجتمع بمخاطر وأضرار "التستر التجاري"، والمشاركة الفاعلة في مكافحته، خلال خُطب الجمعة لهذا اليوم في مختلف مناطق المملكة.

وكان خطباء الجمعة، اليوم، قد تحدثوا عن أخطار التستر التجاري وآليات مكافحته في خطب الجمعة؛ تنفيذاً لتوجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ووجّه "آل الشيخ"؛ في تعميمٍ على الأئمة والخطباء، بضرورة توعية المجتمع من خلال خطب الجمعة بمخاطر وأضرار التستر التجاري، والمشاركة الفاعلة في مكافحته، كما أعدت الوزارة خطبة استرشادية بهذا الشأن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خطب الجمعة اليوم تنبّه من أخطار التستر التجاري
سبق

قدّم وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي؛ شكره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ على تعميمه للأئمة والخطباء، بضرورة توعية المجتمع بمخاطر وأضرار "التستر التجاري"، والمشاركة الفاعلة في مكافحته، خلال خُطب الجمعة لهذا اليوم في مختلف مناطق المملكة.

وكان خطباء الجمعة، اليوم، قد تحدثوا عن أخطار التستر التجاري وآليات مكافحته في خطب الجمعة؛ تنفيذاً لتوجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ووجّه "آل الشيخ"؛ في تعميمٍ على الأئمة والخطباء، بضرورة توعية المجتمع من خلال خطب الجمعة بمخاطر وأضرار التستر التجاري، والمشاركة الفاعلة في مكافحته، كما أعدت الوزارة خطبة استرشادية بهذا الشأن.

29 مارس 2019 - 22 رجب 1440
03:02 PM

خطب الجمعة اليوم تنبّه من أخطار التستر التجاري

"القصبي" يشكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
12
4,811

قدّم وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي؛ شكره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ على تعميمه للأئمة والخطباء، بضرورة توعية المجتمع بمخاطر وأضرار "التستر التجاري"، والمشاركة الفاعلة في مكافحته، خلال خُطب الجمعة لهذا اليوم في مختلف مناطق المملكة.

وكان خطباء الجمعة، اليوم، قد تحدثوا عن أخطار التستر التجاري وآليات مكافحته في خطب الجمعة؛ تنفيذاً لتوجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ووجّه "آل الشيخ"؛ في تعميمٍ على الأئمة والخطباء، بضرورة توعية المجتمع من خلال خطب الجمعة بمخاطر وأضرار التستر التجاري، والمشاركة الفاعلة في مكافحته، كما أعدت الوزارة خطبة استرشادية بهذا الشأن.

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