النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيتش: تَقَلصٌ كبير في نسبة العجز إلى الناتج المحلي الخليجي

أسعار النفط وزخم الإصلاح والاستقرار عوامل أسهمت في عام بنّاء

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن مجلس التعاون الخليجي سيشهد تقلصًا كبيرًا في نسبة العجز المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2021.

وأشارت الوكالة إلى أن أسعار النفط وزخم الإصلاح وبعض التحسن في الاستقرار السياسي، عوامل أسهمت في عام بنّاء لدول مجلس التعاون الخليجي.

وعن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نوّهت الوكالة بتراجع ضغوط التصنيف السلبي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ لافتة إلى عودة تدريجية للتجارة العالمية والسياحة، تحسن أيضًا الآفاق الاقتصادية لقسم كبير في المنطقة.

يأتي ذلك بعد تقرير سابق للوكالة، أكدت خلاله أن المملكة ضمن الدول القليلة في العالم التي تَمكنت من تعديل النظرة المستقبلية لتصنيفها الائتماني بإصلاحاتها الاقتصادية وإجراءاتها المناسبة لاحتواء جائحة كورونا والحد من تداعياتها.

جاء ذلك بسبب استمرار التزام المملكة بضبط الأوضاع المالية العامة والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية وتطبيق العديد من خطط تنويع الاقتصاد، إضافة إلى تحسن أسعار النفط التي أدت إلى تقليص العجز المالي.

وتوقعت الوكالة في تقريرها عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في 2021 بعد انكماش الاقتصاد في 2020، إضافة إلى عودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض مع تقليص نِسَب العجز في المالية العامة، على أساس تحسن ظروف الاقتصاد الكلي العالمي، وانتعاش أسعار النفط مع بدء العالم الخروج من الجائحة.

على صعيد آخر، نما القطاع الخاص غير النفطي في السعودية للشهر الـ14 على التوالي في أكتوبر؛ بينما زاد الإنتاج بأعلى معدل منذ ديسمبر 2017؛ مما يشير إلى استمرار قوة القطاع.

وبحسب مسحٍ، فقد انخفض مؤشر "آي.إتش.إس ماركت" لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 57.7 في أكتوبر من 58.6 في سبتمبر؛ لكنه ظل فوق مستوى الـ50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وقال ديفيد أوين الاقتصادي في "آي.إتش.إس ماركت"، "بيانات مؤشر مديري المشتريات في أكتوبر أظهرت أن القطاع غير النفطي يتعافى بوتيرة سريعة".

وأضاف: "النمو في الإنتاج هو الأقوى منذ أربعة أعوام، وجاء مدفوعًا بزيادة ملحوظة في طلب العملاء مع استمرار النشاط الاقتصادي في ظل رفع قيود كوفيد-19".

واستمرت الشركات الخاصة غير النفطية في السعودية في الحصول على نظرة مستقبلية إيجابية للأعمال، مع تعليق الآمال على توقعات بتحسن إضافي في الطلب وفق الاقتصادية.

وكانت المعنويات عند ثاني أعلى مستوى لها خلال العام؛ لكنها أضعف قليلًا مما كانت عليه في سبتمبر.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
فيتش: تَقَلصٌ كبير في نسبة العجز إلى الناتج المحلي الخليجي
سبق

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن مجلس التعاون الخليجي سيشهد تقلصًا كبيرًا في نسبة العجز المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2021.

وأشارت الوكالة إلى أن أسعار النفط وزخم الإصلاح وبعض التحسن في الاستقرار السياسي، عوامل أسهمت في عام بنّاء لدول مجلس التعاون الخليجي.

وعن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نوّهت الوكالة بتراجع ضغوط التصنيف السلبي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ لافتة إلى عودة تدريجية للتجارة العالمية والسياحة، تحسن أيضًا الآفاق الاقتصادية لقسم كبير في المنطقة.

يأتي ذلك بعد تقرير سابق للوكالة، أكدت خلاله أن المملكة ضمن الدول القليلة في العالم التي تَمكنت من تعديل النظرة المستقبلية لتصنيفها الائتماني بإصلاحاتها الاقتصادية وإجراءاتها المناسبة لاحتواء جائحة كورونا والحد من تداعياتها.

جاء ذلك بسبب استمرار التزام المملكة بضبط الأوضاع المالية العامة والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية وتطبيق العديد من خطط تنويع الاقتصاد، إضافة إلى تحسن أسعار النفط التي أدت إلى تقليص العجز المالي.

وتوقعت الوكالة في تقريرها عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في 2021 بعد انكماش الاقتصاد في 2020، إضافة إلى عودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض مع تقليص نِسَب العجز في المالية العامة، على أساس تحسن ظروف الاقتصاد الكلي العالمي، وانتعاش أسعار النفط مع بدء العالم الخروج من الجائحة.

على صعيد آخر، نما القطاع الخاص غير النفطي في السعودية للشهر الـ14 على التوالي في أكتوبر؛ بينما زاد الإنتاج بأعلى معدل منذ ديسمبر 2017؛ مما يشير إلى استمرار قوة القطاع.

وبحسب مسحٍ، فقد انخفض مؤشر "آي.إتش.إس ماركت" لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 57.7 في أكتوبر من 58.6 في سبتمبر؛ لكنه ظل فوق مستوى الـ50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وقال ديفيد أوين الاقتصادي في "آي.إتش.إس ماركت"، "بيانات مؤشر مديري المشتريات في أكتوبر أظهرت أن القطاع غير النفطي يتعافى بوتيرة سريعة".

وأضاف: "النمو في الإنتاج هو الأقوى منذ أربعة أعوام، وجاء مدفوعًا بزيادة ملحوظة في طلب العملاء مع استمرار النشاط الاقتصادي في ظل رفع قيود كوفيد-19".

واستمرت الشركات الخاصة غير النفطية في السعودية في الحصول على نظرة مستقبلية إيجابية للأعمال، مع تعليق الآمال على توقعات بتحسن إضافي في الطلب وفق الاقتصادية.

وكانت المعنويات عند ثاني أعلى مستوى لها خلال العام؛ لكنها أضعف قليلًا مما كانت عليه في سبتمبر.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
08:57 AM

فيتش: تَقَلصٌ كبير في نسبة العجز إلى الناتج المحلي الخليجي

أسعار النفط وزخم الإصلاح والاستقرار عوامل أسهمت في عام بنّاء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
354

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن مجلس التعاون الخليجي سيشهد تقلصًا كبيرًا في نسبة العجز المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2021.

وأشارت الوكالة إلى أن أسعار النفط وزخم الإصلاح وبعض التحسن في الاستقرار السياسي، عوامل أسهمت في عام بنّاء لدول مجلس التعاون الخليجي.

وعن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نوّهت الوكالة بتراجع ضغوط التصنيف السلبي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ لافتة إلى عودة تدريجية للتجارة العالمية والسياحة، تحسن أيضًا الآفاق الاقتصادية لقسم كبير في المنطقة.

يأتي ذلك بعد تقرير سابق للوكالة، أكدت خلاله أن المملكة ضمن الدول القليلة في العالم التي تَمكنت من تعديل النظرة المستقبلية لتصنيفها الائتماني بإصلاحاتها الاقتصادية وإجراءاتها المناسبة لاحتواء جائحة كورونا والحد من تداعياتها.

جاء ذلك بسبب استمرار التزام المملكة بضبط الأوضاع المالية العامة والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية وتطبيق العديد من خطط تنويع الاقتصاد، إضافة إلى تحسن أسعار النفط التي أدت إلى تقليص العجز المالي.

وتوقعت الوكالة في تقريرها عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في 2021 بعد انكماش الاقتصاد في 2020، إضافة إلى عودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض مع تقليص نِسَب العجز في المالية العامة، على أساس تحسن ظروف الاقتصاد الكلي العالمي، وانتعاش أسعار النفط مع بدء العالم الخروج من الجائحة.

على صعيد آخر، نما القطاع الخاص غير النفطي في السعودية للشهر الـ14 على التوالي في أكتوبر؛ بينما زاد الإنتاج بأعلى معدل منذ ديسمبر 2017؛ مما يشير إلى استمرار قوة القطاع.

وبحسب مسحٍ، فقد انخفض مؤشر "آي.إتش.إس ماركت" لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 57.7 في أكتوبر من 58.6 في سبتمبر؛ لكنه ظل فوق مستوى الـ50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وقال ديفيد أوين الاقتصادي في "آي.إتش.إس ماركت"، "بيانات مؤشر مديري المشتريات في أكتوبر أظهرت أن القطاع غير النفطي يتعافى بوتيرة سريعة".

وأضاف: "النمو في الإنتاج هو الأقوى منذ أربعة أعوام، وجاء مدفوعًا بزيادة ملحوظة في طلب العملاء مع استمرار النشاط الاقتصادي في ظل رفع قيود كوفيد-19".

واستمرت الشركات الخاصة غير النفطية في السعودية في الحصول على نظرة مستقبلية إيجابية للأعمال، مع تعليق الآمال على توقعات بتحسن إضافي في الطلب وفق الاقتصادية.

وكانت المعنويات عند ثاني أعلى مستوى لها خلال العام؛ لكنها أضعف قليلًا مما كانت عليه في سبتمبر.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,075
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,957
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,082
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,155

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة