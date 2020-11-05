مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة
مجاهد: إجمالي الإصابات بلغ 108329 بينهم 99874 متعافيًا
سجلت مصر اليوم 207 حالات جديدة ثبتت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد ووفاة 13 حالة جديدة بالمرض.
وتفصيلاً ..أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد بخروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 99874 حالة.
وأوضح مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 108329 حالة من ضمنهم 99874 حالة تم شفاؤها، و6318 حالة وفاة.
مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-11-05
سجلت مصر اليوم 207 حالات جديدة ثبتت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد ووفاة 13 حالة جديدة بالمرض.
وتفصيلاً ..أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد بخروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 99874 حالة.
وأوضح مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 108329 حالة من ضمنهم 99874 حالة تم شفاؤها، و6318 حالة وفاة.
05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
02:00 AM
مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة
مجاهد: إجمالي الإصابات بلغ 108329 بينهم 99874 متعافيًا
سجلت مصر اليوم 207 حالات جديدة ثبتت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد ووفاة 13 حالة جديدة بالمرض.
وتفصيلاً ..أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد بخروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 99874 حالة.
وأوضح مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 108329 حالة من ضمنهم 99874 حالة تم شفاؤها، و6318 حالة وفاة.