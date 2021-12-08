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برعاية الملك.. العرض الدولي الخامس لجمال الخيل ينطلق الأربعاء المقبل

مشاركة 313 رأسًا تُمثِّل المملكة والإمارات والكويت وبولندا وقطر وسوريا

أعلن عبدالعزيز بن سعود المقبل، المدير العام لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، مشاركة ٣١٣ رأسًا من الخيل العربية، تعود لـ ١٧٦مالكًا، يمثلون المملكة ودولة الإمارات والكويت وبولندا وقطر وسوريا، في العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة، الذي يُقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين خلال الفترة من ١٥-١٨ ديسمبر ٢٠٢١م في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بمنطقة ديراب غرب الرياض.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء اليوم في فندق "فوكو" بمدينة الرياض للكشف عن تفاصيل العرض.

وقال: "بهذه المناسبة أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –أيده الله ورعاه- على رعايته الكريمة لهذا العرض الدولي. والخيل العربية في المملكة تشهد نهضة كبيرة وتطورًا سريعًا؛ ويعود الفضل لله ثم دعم القيادة الرشيدة، واهتمامها الكبير بهذا الإرث التاريخي الكبير".

وأوضح المدير العام لمركز الملك عبدالعزيز خلال حديثه أن العرض بتنظيم وإشراف كامل من مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، وهو استمرار لأول عرض وطني أُقيم في المملكة لجمال الخيل عام ١٩٩٦. مبينًا أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى عالميًّا في إنتاج الخيل العربية. ويأتي الهدف القائم للمركز تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 بأن تكون المملكة دولة مصدرة للخيل العربية الأصيلة بإذن الله.

وأشار إلى متابعة واهتمام وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، لأعمال المركز كافة، وحرصه على الارتقاء به بما يخدم مُلاك ومُربِّي الخيل العربية، وجعله بمصاف الدول العالمية من حيث تقديم خدمات تليق بسمعة المملكة في هذا المجال.

وأضاف "المقبل" بأن العرض يقام وفق الأنظمة الدولية المعمول بها في المنظمة العالمية الإيكاهو المعنية ببطولات جمال الخيل العربية الأصيلة، ويُقام على مدار أربعة أيام مقسمة على ٢٠ فئة للتصفيات المبدئية، يتأهل منها٦٠ جوادًا إلى ٦ بطولات نهائية مخصصة للأمهار عمر السنة، والمهرات عمر سنة، والمهرات والأمهار والفحول والأفراس. كما يشهد العرض إقامة بطولة خاصة للخيل سعودية الأصل والمنشأ. وهذا يأتي دعمًا لملاك هذه الخيل التي نشأت في المملكة.

وثمَّن "المقبل" دور القطاع الخاص في دعم البطولة مؤكدًا أن دعم ورعاية الشركات والمؤسسات والمرابط في العرض الدولي الخامس هو أحد أبرز أسباب النجاح. مشيرًا إلى أن جوائز البطولة تبلغ ثلاثة ملايين ريال، تُوزَّع على الفائزين بالفئات التأهيلية والبطولات النهائية، لافتًا إلى أن المركز اختار تسعة حكام لتقييم الخيل في ميدان العرض من بولندا وألمانيا والدنمارك وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وفلسطين.

وبيَّن "المقبل" أن اللجنة المنظمة حريصة على تفعيل الدور الثقافي والاجتماعي ضمن فعاليات العرض الدولي الخامس من خلال ساحة "طرفة"، التي تضم عددًا من الفعاليات والمعارض المختصة بمقتنيات الخيل والفنون التشكيلية والمطاعم والكوفيهات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برعاية الملك.. العرض الدولي الخامس لجمال الخيل ينطلق الأربعاء المقبل
سبق

أعلن عبدالعزيز بن سعود المقبل، المدير العام لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، مشاركة ٣١٣ رأسًا من الخيل العربية، تعود لـ ١٧٦مالكًا، يمثلون المملكة ودولة الإمارات والكويت وبولندا وقطر وسوريا، في العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة، الذي يُقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين خلال الفترة من ١٥-١٨ ديسمبر ٢٠٢١م في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بمنطقة ديراب غرب الرياض.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء اليوم في فندق "فوكو" بمدينة الرياض للكشف عن تفاصيل العرض.

وقال: "بهذه المناسبة أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –أيده الله ورعاه- على رعايته الكريمة لهذا العرض الدولي. والخيل العربية في المملكة تشهد نهضة كبيرة وتطورًا سريعًا؛ ويعود الفضل لله ثم دعم القيادة الرشيدة، واهتمامها الكبير بهذا الإرث التاريخي الكبير".

وأوضح المدير العام لمركز الملك عبدالعزيز خلال حديثه أن العرض بتنظيم وإشراف كامل من مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، وهو استمرار لأول عرض وطني أُقيم في المملكة لجمال الخيل عام ١٩٩٦. مبينًا أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى عالميًّا في إنتاج الخيل العربية. ويأتي الهدف القائم للمركز تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 بأن تكون المملكة دولة مصدرة للخيل العربية الأصيلة بإذن الله.

وأشار إلى متابعة واهتمام وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، لأعمال المركز كافة، وحرصه على الارتقاء به بما يخدم مُلاك ومُربِّي الخيل العربية، وجعله بمصاف الدول العالمية من حيث تقديم خدمات تليق بسمعة المملكة في هذا المجال.

وأضاف "المقبل" بأن العرض يقام وفق الأنظمة الدولية المعمول بها في المنظمة العالمية الإيكاهو المعنية ببطولات جمال الخيل العربية الأصيلة، ويُقام على مدار أربعة أيام مقسمة على ٢٠ فئة للتصفيات المبدئية، يتأهل منها٦٠ جوادًا إلى ٦ بطولات نهائية مخصصة للأمهار عمر السنة، والمهرات عمر سنة، والمهرات والأمهار والفحول والأفراس. كما يشهد العرض إقامة بطولة خاصة للخيل سعودية الأصل والمنشأ. وهذا يأتي دعمًا لملاك هذه الخيل التي نشأت في المملكة.

وثمَّن "المقبل" دور القطاع الخاص في دعم البطولة مؤكدًا أن دعم ورعاية الشركات والمؤسسات والمرابط في العرض الدولي الخامس هو أحد أبرز أسباب النجاح. مشيرًا إلى أن جوائز البطولة تبلغ ثلاثة ملايين ريال، تُوزَّع على الفائزين بالفئات التأهيلية والبطولات النهائية، لافتًا إلى أن المركز اختار تسعة حكام لتقييم الخيل في ميدان العرض من بولندا وألمانيا والدنمارك وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وفلسطين.

وبيَّن "المقبل" أن اللجنة المنظمة حريصة على تفعيل الدور الثقافي والاجتماعي ضمن فعاليات العرض الدولي الخامس من خلال ساحة "طرفة"، التي تضم عددًا من الفعاليات والمعارض المختصة بمقتنيات الخيل والفنون التشكيلية والمطاعم والكوفيهات.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
11:27 PM

برعاية الملك.. العرض الدولي الخامس لجمال الخيل ينطلق الأربعاء المقبل

مشاركة 313 رأسًا تُمثِّل المملكة والإمارات والكويت وبولندا وقطر وسوريا

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عيسى الحربي - الرياض
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أعلن عبدالعزيز بن سعود المقبل، المدير العام لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، مشاركة ٣١٣ رأسًا من الخيل العربية، تعود لـ ١٧٦مالكًا، يمثلون المملكة ودولة الإمارات والكويت وبولندا وقطر وسوريا، في العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة، الذي يُقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين خلال الفترة من ١٥-١٨ ديسمبر ٢٠٢١م في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بمنطقة ديراب غرب الرياض.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء اليوم في فندق "فوكو" بمدينة الرياض للكشف عن تفاصيل العرض.

وقال: "بهذه المناسبة أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –أيده الله ورعاه- على رعايته الكريمة لهذا العرض الدولي. والخيل العربية في المملكة تشهد نهضة كبيرة وتطورًا سريعًا؛ ويعود الفضل لله ثم دعم القيادة الرشيدة، واهتمامها الكبير بهذا الإرث التاريخي الكبير".

وأوضح المدير العام لمركز الملك عبدالعزيز خلال حديثه أن العرض بتنظيم وإشراف كامل من مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، وهو استمرار لأول عرض وطني أُقيم في المملكة لجمال الخيل عام ١٩٩٦. مبينًا أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى عالميًّا في إنتاج الخيل العربية. ويأتي الهدف القائم للمركز تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 بأن تكون المملكة دولة مصدرة للخيل العربية الأصيلة بإذن الله.

وأشار إلى متابعة واهتمام وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، لأعمال المركز كافة، وحرصه على الارتقاء به بما يخدم مُلاك ومُربِّي الخيل العربية، وجعله بمصاف الدول العالمية من حيث تقديم خدمات تليق بسمعة المملكة في هذا المجال.

وأضاف "المقبل" بأن العرض يقام وفق الأنظمة الدولية المعمول بها في المنظمة العالمية الإيكاهو المعنية ببطولات جمال الخيل العربية الأصيلة، ويُقام على مدار أربعة أيام مقسمة على ٢٠ فئة للتصفيات المبدئية، يتأهل منها٦٠ جوادًا إلى ٦ بطولات نهائية مخصصة للأمهار عمر السنة، والمهرات عمر سنة، والمهرات والأمهار والفحول والأفراس. كما يشهد العرض إقامة بطولة خاصة للخيل سعودية الأصل والمنشأ. وهذا يأتي دعمًا لملاك هذه الخيل التي نشأت في المملكة.

وثمَّن "المقبل" دور القطاع الخاص في دعم البطولة مؤكدًا أن دعم ورعاية الشركات والمؤسسات والمرابط في العرض الدولي الخامس هو أحد أبرز أسباب النجاح. مشيرًا إلى أن جوائز البطولة تبلغ ثلاثة ملايين ريال، تُوزَّع على الفائزين بالفئات التأهيلية والبطولات النهائية، لافتًا إلى أن المركز اختار تسعة حكام لتقييم الخيل في ميدان العرض من بولندا وألمانيا والدنمارك وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وفلسطين.

وبيَّن "المقبل" أن اللجنة المنظمة حريصة على تفعيل الدور الثقافي والاجتماعي ضمن فعاليات العرض الدولي الخامس من خلال ساحة "طرفة"، التي تضم عددًا من الفعاليات والمعارض المختصة بمقتنيات الخيل والفنون التشكيلية والمطاعم والكوفيهات.

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