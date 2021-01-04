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مكة المكرمة.. 285 مشاجرة و"309" حرائق خلال ديسمبر

الهلال الأحمر: الحالات المرضية سجّلت أعلى نسبة البلاغات

تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، خلال شهر ديسمبر الماضي، أكثر من سبعة آلاف بلاغ؛ تم تمريرها إلى المراكز الإسعافية.

وكشف المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أن حالة مريض عادي سجلت أعلى نسبة بلاغات بواقع "2280" بلاغاً، في حين كانت حالة تسمم بالاستنشاق "1" أقل نسبة بلاغات، كما سجلت الحوادث بأنواعها أرقاما مرتفعة "1900"بلاغ حادث تصادم دهس وانقلاب سيارة.

وأضاف: الهيئة تتلقى البلاغات الإسعافية عن طريق الرقم 997 أو عن طريق تطبيق اسعفني للهواتف الذكية الذي يدعم تسع لغات؛ وبه خاصية نداء استغاثة وميزة تحديد الموقع الجغرافي عن طريق الخرائط وشرح مصور لكيفية تطبيق الإسعافات الأولية لكثير من الحالات الطارئة.

وأردف "بادومان": بلغ عدد حوادث التصادم "1177"، والحريق "309"، والدهس "342"، والانقلاب "381"، والسقوط "253" والاحتجاز "117"، والبتر "18"، وانهيار مبنى "32"، والمشاجرة "285".

وتابع: إحصاءات الحالات المرضية، جاءت على النحو الآتي؛ مريض عادي "2280"، ومرض معدٍ "248"، وأزمة قلبية "158"، وغيبوبة "134" وإغماء "468"، وأزمة تنفسية "436"، وصرع "126"، ونزيف "65"، وولادة "43"، وتسمم بالابتلاع "7"، وتسمم بالاستنشاق "1"، وتسمم باللدغ "16"، واستعمال آلة حادة "35"، وحالات أخرى "116"، ليبلغ الإجمالي "7356" حالة.

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مكة المكرمة.. 285 مشاجرة و"309" حرائق خلال ديسمبر
سبق

تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، خلال شهر ديسمبر الماضي، أكثر من سبعة آلاف بلاغ؛ تم تمريرها إلى المراكز الإسعافية.

وكشف المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أن حالة مريض عادي سجلت أعلى نسبة بلاغات بواقع "2280" بلاغاً، في حين كانت حالة تسمم بالاستنشاق "1" أقل نسبة بلاغات، كما سجلت الحوادث بأنواعها أرقاما مرتفعة "1900"بلاغ حادث تصادم دهس وانقلاب سيارة.

وأضاف: الهيئة تتلقى البلاغات الإسعافية عن طريق الرقم 997 أو عن طريق تطبيق اسعفني للهواتف الذكية الذي يدعم تسع لغات؛ وبه خاصية نداء استغاثة وميزة تحديد الموقع الجغرافي عن طريق الخرائط وشرح مصور لكيفية تطبيق الإسعافات الأولية لكثير من الحالات الطارئة.

وأردف "بادومان": بلغ عدد حوادث التصادم "1177"، والحريق "309"، والدهس "342"، والانقلاب "381"، والسقوط "253" والاحتجاز "117"، والبتر "18"، وانهيار مبنى "32"، والمشاجرة "285".

وتابع: إحصاءات الحالات المرضية، جاءت على النحو الآتي؛ مريض عادي "2280"، ومرض معدٍ "248"، وأزمة قلبية "158"، وغيبوبة "134" وإغماء "468"، وأزمة تنفسية "436"، وصرع "126"، ونزيف "65"، وولادة "43"، وتسمم بالابتلاع "7"، وتسمم بالاستنشاق "1"، وتسمم باللدغ "16"، واستعمال آلة حادة "35"، وحالات أخرى "116"، ليبلغ الإجمالي "7356" حالة.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
02:42 PM

مكة المكرمة.. 285 مشاجرة و"309" حرائق خلال ديسمبر

الهلال الأحمر: الحالات المرضية سجّلت أعلى نسبة البلاغات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، خلال شهر ديسمبر الماضي، أكثر من سبعة آلاف بلاغ؛ تم تمريرها إلى المراكز الإسعافية.

وكشف المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أن حالة مريض عادي سجلت أعلى نسبة بلاغات بواقع "2280" بلاغاً، في حين كانت حالة تسمم بالاستنشاق "1" أقل نسبة بلاغات، كما سجلت الحوادث بأنواعها أرقاما مرتفعة "1900"بلاغ حادث تصادم دهس وانقلاب سيارة.

وأضاف: الهيئة تتلقى البلاغات الإسعافية عن طريق الرقم 997 أو عن طريق تطبيق اسعفني للهواتف الذكية الذي يدعم تسع لغات؛ وبه خاصية نداء استغاثة وميزة تحديد الموقع الجغرافي عن طريق الخرائط وشرح مصور لكيفية تطبيق الإسعافات الأولية لكثير من الحالات الطارئة.

وأردف "بادومان": بلغ عدد حوادث التصادم "1177"، والحريق "309"، والدهس "342"، والانقلاب "381"، والسقوط "253" والاحتجاز "117"، والبتر "18"، وانهيار مبنى "32"، والمشاجرة "285".

وتابع: إحصاءات الحالات المرضية، جاءت على النحو الآتي؛ مريض عادي "2280"، ومرض معدٍ "248"، وأزمة قلبية "158"، وغيبوبة "134" وإغماء "468"، وأزمة تنفسية "436"، وصرع "126"، ونزيف "65"، وولادة "43"، وتسمم بالابتلاع "7"، وتسمم بالاستنشاق "1"، وتسمم باللدغ "16"، واستعمال آلة حادة "35"، وحالات أخرى "116"، ليبلغ الإجمالي "7356" حالة.

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