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إحباط محاولة تهريب (2,500,000) قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شاحنة نقل خرسانة جاهزة

القبض على المتورطين فيها وهم مقيمان "سوداني" و"أردني"

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك السعودية، أسفرت - بتوفيق الله - عن إحباط محاولة تهريب (2,500,000) مليونين وخمس مائة ألف قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شاحنة نقل خرسانة جاهزة، والقبض على المتورطين فيها، وهما مقيم من الجنسية السودانية وآخر من الجنسية الأردنية.
وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة.

المديرية العامة لمكافحة المخدرات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إحباط محاولة تهريب (2,500,000) قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شاحنة نقل خرسانة جاهزة
سبق

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك السعودية، أسفرت - بتوفيق الله - عن إحباط محاولة تهريب (2,500,000) مليونين وخمس مائة ألف قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شاحنة نقل خرسانة جاهزة، والقبض على المتورطين فيها، وهما مقيم من الجنسية السودانية وآخر من الجنسية الأردنية.
وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة.

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
03:22 PM
اخر تعديل
12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
03:34 PM

إحباط محاولة تهريب (2,500,000) قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شاحنة نقل خرسانة جاهزة

القبض على المتورطين فيها وهم مقيمان "سوداني" و"أردني"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك السعودية، أسفرت - بتوفيق الله - عن إحباط محاولة تهريب (2,500,000) مليونين وخمس مائة ألف قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شاحنة نقل خرسانة جاهزة، والقبض على المتورطين فيها، وهما مقيم من الجنسية السودانية وآخر من الجنسية الأردنية.
وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة.

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