القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 23 مخالفاً لنظام البيئة

رعوا 582 متناً من الإبل و1250 رأساً من الأغنام في أماكن ممنوع فيها الرعي

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 23 مخالفاً لنظام البيئة، وهم 16 مواطناً و6 مقيمين من الجنسية السودانية ومقيم من الجنسية الباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي 582 متناً من الإبل، و1250 رأساً من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي بعدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مبيناً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

ودعا الرائد المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.



