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"الصحة": تسجيل 110 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 174 خلال الـ24 ساعة الماضية

مركز السيطرة الأمريكي: لا صحة لرصد نوع جديد من كورونا أكثر خطورة

قال في بيان: لا يُستبعد أن يكون الفيروس قد تطوّر وتغيّر في جميع أنحاء العالم

نفى مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة الأمريكية، رصد نوع جديد من فيروس كورونا، أكثر عدوى من السلالة السابقة.

وأصدر مركز السيطرة على الأمراض بياناً قال فيه: إنه لم يشهد ظهور نوع جديد شديد العدوى من فيروس كورونا في الولايات المتحدة، مضيفاً أنه لا يُستبعد أن يكون فيروس كورونا قد تطوّر وتغيّر في جميع أنحاء العالم.

وفي قت سابق، قالت اللجنة المعنية بمكافحة فيروس كورونا في البيت الأبيض، إنه قد يكون هناك نوع جديد من الفيروس قد تطوّر في الولايات المتحدة، وبات أكثر عدوى وأسرع انتشاراً بنسبة 50%.

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مركز السيطرة الأمريكي: لا صحة لرصد نوع جديد من كورونا أكثر خطورة
سبق

نفى مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة الأمريكية، رصد نوع جديد من فيروس كورونا، أكثر عدوى من السلالة السابقة.

وأصدر مركز السيطرة على الأمراض بياناً قال فيه: إنه لم يشهد ظهور نوع جديد شديد العدوى من فيروس كورونا في الولايات المتحدة، مضيفاً أنه لا يُستبعد أن يكون فيروس كورونا قد تطوّر وتغيّر في جميع أنحاء العالم.

وفي قت سابق، قالت اللجنة المعنية بمكافحة فيروس كورونا في البيت الأبيض، إنه قد يكون هناك نوع جديد من الفيروس قد تطوّر في الولايات المتحدة، وبات أكثر عدوى وأسرع انتشاراً بنسبة 50%.

09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
12:25 PM

مركز السيطرة الأمريكي: لا صحة لرصد نوع جديد من كورونا أكثر خطورة

قال في بيان: لا يُستبعد أن يكون الفيروس قد تطوّر وتغيّر في جميع أنحاء العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفى مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة الأمريكية، رصد نوع جديد من فيروس كورونا، أكثر عدوى من السلالة السابقة.

وأصدر مركز السيطرة على الأمراض بياناً قال فيه: إنه لم يشهد ظهور نوع جديد شديد العدوى من فيروس كورونا في الولايات المتحدة، مضيفاً أنه لا يُستبعد أن يكون فيروس كورونا قد تطوّر وتغيّر في جميع أنحاء العالم.

وفي قت سابق، قالت اللجنة المعنية بمكافحة فيروس كورونا في البيت الأبيض، إنه قد يكون هناك نوع جديد من الفيروس قد تطوّر في الولايات المتحدة، وبات أكثر عدوى وأسرع انتشاراً بنسبة 50%.

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