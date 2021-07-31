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"حمدالله" يغيب عن تدريبات النصر.. والفريق يواصل التحضير في بلغاريا

شهدت تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي النصر اليوم السبت غياب المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله عن التدريبات الجماعية للفريق نظير شعوره بشد عضلي بسيط.

ميدانيًّا واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تدريباته التحضيرية لليوم الواحد والعشرين في معسكره الإعدادي المقام حاليًا في بلغاريا تأهبًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2021/ 2022م.

بدأ التمرين بتدريبات لياقية، تبعها مناورة على منتصف الملعب، قبل أن يختتم المدرب البرازيلي التدريب بتمارين على الكرات العرضية.

النصر عبدالرزاق حمدالله

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"حمدالله" يغيب عن تدريبات النصر.. والفريق يواصل التحضير في بلغاريا
سبق

شهدت تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي النصر اليوم السبت غياب المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله عن التدريبات الجماعية للفريق نظير شعوره بشد عضلي بسيط.

ميدانيًّا واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تدريباته التحضيرية لليوم الواحد والعشرين في معسكره الإعدادي المقام حاليًا في بلغاريا تأهبًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2021/ 2022م.

بدأ التمرين بتدريبات لياقية، تبعها مناورة على منتصف الملعب، قبل أن يختتم المدرب البرازيلي التدريب بتمارين على الكرات العرضية.

31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442
10:43 PM
اخر تعديل
01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
07:53 AM

"حمدالله" يغيب عن تدريبات النصر.. والفريق يواصل التحضير في بلغاريا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,668

شهدت تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي النصر اليوم السبت غياب المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله عن التدريبات الجماعية للفريق نظير شعوره بشد عضلي بسيط.

ميدانيًّا واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تدريباته التحضيرية لليوم الواحد والعشرين في معسكره الإعدادي المقام حاليًا في بلغاريا تأهبًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2021/ 2022م.

بدأ التمرين بتدريبات لياقية، تبعها مناورة على منتصف الملعب، قبل أن يختتم المدرب البرازيلي التدريب بتمارين على الكرات العرضية.

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