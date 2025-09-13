النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمير مكة" يطلق منصة "أمن" بحضور مدير شرطة المنطقة

لتمكين المختصين من عرض الحالات الجنائية إلكترونيًا بشكل لحظي

أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مكتبه بمحافظة جدة بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي، منصة نظام "أمن"، أولى مبادرات ملتقى مكة الثقافي في دورته الحالية تحت عنوان "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"، والتي تُعد نواة الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية في المنطقة.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن منصة نظام أمن، والتي تربط الإمارة بشرطة المنطقة إلكترونيًا، وتهدف لتمكين المختصين بالإمارة من عرض الحالات الجنائية إلكترونيًا بشكل لحظي ويومي وأسبوعي وشهري، والبحث والاستعلام إلكترونيًا عن القضايا الجنائية والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها بشكل فوري دون الحاجة للمكاتبات الورقية.

وتمكن المنصة من عرض الإحصائيات عن القضايا والبلاغات والموقوفين أوالمخالفات مع إمكانية تفعيل المسح الأمني المرتبط بالمنصة، إضافة إلى إمكانية التراسل إلكترونياً بدلاً عن المكاتبات الورقية وفق ضوابط وآليات محددة.

خالد الفيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمير مكة" يطلق منصة "أمن" بحضور مدير شرطة المنطقة
سبق

أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مكتبه بمحافظة جدة بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي، منصة نظام "أمن"، أولى مبادرات ملتقى مكة الثقافي في دورته الحالية تحت عنوان "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"، والتي تُعد نواة الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية في المنطقة.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن منصة نظام أمن، والتي تربط الإمارة بشرطة المنطقة إلكترونيًا، وتهدف لتمكين المختصين بالإمارة من عرض الحالات الجنائية إلكترونيًا بشكل لحظي ويومي وأسبوعي وشهري، والبحث والاستعلام إلكترونيًا عن القضايا الجنائية والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها بشكل فوري دون الحاجة للمكاتبات الورقية.

وتمكن المنصة من عرض الإحصائيات عن القضايا والبلاغات والموقوفين أوالمخالفات مع إمكانية تفعيل المسح الأمني المرتبط بالمنصة، إضافة إلى إمكانية التراسل إلكترونياً بدلاً عن المكاتبات الورقية وفق ضوابط وآليات محددة.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
02:45 PM
اخر تعديل
13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
03:08 PM

"أمير مكة" يطلق منصة "أمن" بحضور مدير شرطة المنطقة

لتمكين المختصين من عرض الحالات الجنائية إلكترونيًا بشكل لحظي

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
739

أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مكتبه بمحافظة جدة بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي، منصة نظام "أمن"، أولى مبادرات ملتقى مكة الثقافي في دورته الحالية تحت عنوان "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"، والتي تُعد نواة الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية في المنطقة.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن منصة نظام أمن، والتي تربط الإمارة بشرطة المنطقة إلكترونيًا، وتهدف لتمكين المختصين بالإمارة من عرض الحالات الجنائية إلكترونيًا بشكل لحظي ويومي وأسبوعي وشهري، والبحث والاستعلام إلكترونيًا عن القضايا الجنائية والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها بشكل فوري دون الحاجة للمكاتبات الورقية.

وتمكن المنصة من عرض الإحصائيات عن القضايا والبلاغات والموقوفين أوالمخالفات مع إمكانية تفعيل المسح الأمني المرتبط بالمنصة، إضافة إلى إمكانية التراسل إلكترونياً بدلاً عن المكاتبات الورقية وفق ضوابط وآليات محددة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,938
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,892
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,527
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,517

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

ماجد الحربي
وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة