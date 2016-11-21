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بحضور "العمري" و"الحفظي".. "التقني" وهيئة تطوير عسير يعقدان اجتماعًا تنسيقيًا

تقديم عرض مرئي عن التدريب التقني ومناقشة مراحل تشغيل "سياحة وفندقة" الخميس

عقدت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير وهيئة تطوير عسير اجتماعًا تنسيقيًا بحضور نائب رئيس الهيئة الدكتور عمرو العمري ومدير عام تقني عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، وذلك بقاعة الاجتماعات بتقني عسير.

وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور سليمان الحفظي بالدكتور العمري، ثم قدم عرضًا مرئيًا عن التدريب التقني بالمنطقة، وما يقدمه من خدمات متنوعة لأبناء المنطقة والمجتمع.

إثر ذلك قدم الدكتور خالد الهزاع رئيس مركز التميز بتقني عسير عرضًا عن مسودة مذكرة التفاهم بين هيئة تطوير عسير وتقني عسير كما قدم موسى القبيسي مدير خدمات المتدربين بتقني عسير موضوعًا حول مجالات التوظيف فيما قدم الدكتور أحمد آل مريع نائب مديرعام تقني عسير إمكانية فتح معاهد شراكات استراتيجية، مبينًا أنه تم مناقشة مراحل تشغيل كلية السياحة والفندقة بخميس مشيط.

وفي نهاية اللقاء، قدم مدير عام تقني عسير هدية تذكارية بهذه المناسبة للدكتور عمرو العمري.

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بحضور "العمري" و"الحفظي".. "التقني" وهيئة تطوير عسير يعقدان اجتماعًا تنسيقيًا
سبق

عقدت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير وهيئة تطوير عسير اجتماعًا تنسيقيًا بحضور نائب رئيس الهيئة الدكتور عمرو العمري ومدير عام تقني عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، وذلك بقاعة الاجتماعات بتقني عسير.

وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور سليمان الحفظي بالدكتور العمري، ثم قدم عرضًا مرئيًا عن التدريب التقني بالمنطقة، وما يقدمه من خدمات متنوعة لأبناء المنطقة والمجتمع.

إثر ذلك قدم الدكتور خالد الهزاع رئيس مركز التميز بتقني عسير عرضًا عن مسودة مذكرة التفاهم بين هيئة تطوير عسير وتقني عسير كما قدم موسى القبيسي مدير خدمات المتدربين بتقني عسير موضوعًا حول مجالات التوظيف فيما قدم الدكتور أحمد آل مريع نائب مديرعام تقني عسير إمكانية فتح معاهد شراكات استراتيجية، مبينًا أنه تم مناقشة مراحل تشغيل كلية السياحة والفندقة بخميس مشيط.

وفي نهاية اللقاء، قدم مدير عام تقني عسير هدية تذكارية بهذه المناسبة للدكتور عمرو العمري.

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443
11:02 PM

بحضور "العمري" و"الحفظي".. "التقني" وهيئة تطوير عسير يعقدان اجتماعًا تنسيقيًا

تقديم عرض مرئي عن التدريب التقني ومناقشة مراحل تشغيل "سياحة وفندقة" الخميس

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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عقدت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير وهيئة تطوير عسير اجتماعًا تنسيقيًا بحضور نائب رئيس الهيئة الدكتور عمرو العمري ومدير عام تقني عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، وذلك بقاعة الاجتماعات بتقني عسير.

وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور سليمان الحفظي بالدكتور العمري، ثم قدم عرضًا مرئيًا عن التدريب التقني بالمنطقة، وما يقدمه من خدمات متنوعة لأبناء المنطقة والمجتمع.

إثر ذلك قدم الدكتور خالد الهزاع رئيس مركز التميز بتقني عسير عرضًا عن مسودة مذكرة التفاهم بين هيئة تطوير عسير وتقني عسير كما قدم موسى القبيسي مدير خدمات المتدربين بتقني عسير موضوعًا حول مجالات التوظيف فيما قدم الدكتور أحمد آل مريع نائب مديرعام تقني عسير إمكانية فتح معاهد شراكات استراتيجية، مبينًا أنه تم مناقشة مراحل تشغيل كلية السياحة والفندقة بخميس مشيط.

وفي نهاية اللقاء، قدم مدير عام تقني عسير هدية تذكارية بهذه المناسبة للدكتور عمرو العمري.

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