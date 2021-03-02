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"الفيصل" يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ويشكر رجالاته: وفقكم الله

كرم عدداً من منسوبيه.. وأطلقت المديرية معرضاً افتراضياً سلّط الضوء على المخاطر

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اليوم فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار (يدٌ تبني ويدٌ تحمي)، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عبدالله القرشي.

وقال الأمير خالد الفيصل: "بمناسية اليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام 1442هــ تحت شعار (يدٌ تبني ويدٌ تحمي) والذي يصادف الأول من شهر مارس من كل عام أقول: "شكراً رجال الدفاع المدني، وفقكم الله وسدد خطاكم".
كما كرّم عدداً من منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة، وبالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تطلق المديرية بالمنطقة بالتعاون مع ملتقى مكة الثقافي تحت شعار كيف نكون قدوة في العالم الرقمي المعرض الافتراضي الذي يسلط الضوء على المخاطر المُحتملة، وطرق الوقاية والحماية منها، وكذلك التعريف بالخدمات الالكترونية لأعمال الدفاع المدني، كما يحوي المعرض ركناً عن سلامة الحاج والمعتمر خلال رحلتهم الإيمانية.

أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفيصل" يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ويشكر رجالاته: وفقكم الله
سبق

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اليوم فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار (يدٌ تبني ويدٌ تحمي)، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عبدالله القرشي.

وقال الأمير خالد الفيصل: "بمناسية اليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام 1442هــ تحت شعار (يدٌ تبني ويدٌ تحمي) والذي يصادف الأول من شهر مارس من كل عام أقول: "شكراً رجال الدفاع المدني، وفقكم الله وسدد خطاكم".
كما كرّم عدداً من منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة، وبالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تطلق المديرية بالمنطقة بالتعاون مع ملتقى مكة الثقافي تحت شعار كيف نكون قدوة في العالم الرقمي المعرض الافتراضي الذي يسلط الضوء على المخاطر المُحتملة، وطرق الوقاية والحماية منها، وكذلك التعريف بالخدمات الالكترونية لأعمال الدفاع المدني، كما يحوي المعرض ركناً عن سلامة الحاج والمعتمر خلال رحلتهم الإيمانية.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
03:03 PM

"الفيصل" يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ويشكر رجالاته: وفقكم الله

كرم عدداً من منسوبيه.. وأطلقت المديرية معرضاً افتراضياً سلّط الضوء على المخاطر

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عبدالله الراجحي - جدة
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دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اليوم فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار (يدٌ تبني ويدٌ تحمي)، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عبدالله القرشي.

وقال الأمير خالد الفيصل: "بمناسية اليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام 1442هــ تحت شعار (يدٌ تبني ويدٌ تحمي) والذي يصادف الأول من شهر مارس من كل عام أقول: "شكراً رجال الدفاع المدني، وفقكم الله وسدد خطاكم".
كما كرّم عدداً من منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة، وبالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تطلق المديرية بالمنطقة بالتعاون مع ملتقى مكة الثقافي تحت شعار كيف نكون قدوة في العالم الرقمي المعرض الافتراضي الذي يسلط الضوء على المخاطر المُحتملة، وطرق الوقاية والحماية منها، وكذلك التعريف بالخدمات الالكترونية لأعمال الدفاع المدني، كما يحوي المعرض ركناً عن سلامة الحاج والمعتمر خلال رحلتهم الإيمانية.

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