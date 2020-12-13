النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أدبي تبوك" يحتفي باللغة العربية في يومها العالمي بـ"مسابقة أدبية"

لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة "ذكور"

أطلق النادي الأدبي بتبوك مسابقة شعرية لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة (ذكور)، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر.

والمسابقة التي تشرف عليها الهيئة الإدارية في النادي تقوم على التنافس في حفظ أبيات من قصيدة (حوارية مع اللغة العربية) للشاعر السعودي جاسم الصحيح، وإلقائها بصورة مناسبة.

وأكد النادي على أهمية المسابقة؛ كونها تهدف إلى تعزيز حب اللغة العربية في نفوس تلك الفئة العمرية، بصفتها المرحلة الأهم في بلورة علاقتهم باللغة والاعتزاز بها.

وأشارت الهيئة الإدارية بأن النادي اختار شاعراً سعوديّاً من منطلق "تصدير الثقافة"، وهو أحد أهداف رؤية ٢٠٣٠، وللتأكيد أيضاً على أن المشهد الشعري السعودي يتضمن نصاً شعرياً يليق بتلك المناسبة.

وأوضحت الهيئة أن جوائز المسابقة تبلغ 18000 ألف ريال بواقع 18 فائزاً، لكل فائز 1000 ريال، وستعلن النتائج في يوم اللغة العربية العالمي في 18 ديسمبر الحالي، حيث يتم استقبال المشاركات عبر إيميل النادي، أو من خلال حسابه على "تويتر"، أو في مقره بحي المروج.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

اعلان
"أدبي تبوك" يحتفي باللغة العربية في يومها العالمي بـ"مسابقة أدبية"
سبق

أطلق النادي الأدبي بتبوك مسابقة شعرية لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة (ذكور)، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر.

والمسابقة التي تشرف عليها الهيئة الإدارية في النادي تقوم على التنافس في حفظ أبيات من قصيدة (حوارية مع اللغة العربية) للشاعر السعودي جاسم الصحيح، وإلقائها بصورة مناسبة.

وأكد النادي على أهمية المسابقة؛ كونها تهدف إلى تعزيز حب اللغة العربية في نفوس تلك الفئة العمرية، بصفتها المرحلة الأهم في بلورة علاقتهم باللغة والاعتزاز بها.

وأشارت الهيئة الإدارية بأن النادي اختار شاعراً سعوديّاً من منطلق "تصدير الثقافة"، وهو أحد أهداف رؤية ٢٠٣٠، وللتأكيد أيضاً على أن المشهد الشعري السعودي يتضمن نصاً شعرياً يليق بتلك المناسبة.

وأوضحت الهيئة أن جوائز المسابقة تبلغ 18000 ألف ريال بواقع 18 فائزاً، لكل فائز 1000 ريال، وستعلن النتائج في يوم اللغة العربية العالمي في 18 ديسمبر الحالي، حيث يتم استقبال المشاركات عبر إيميل النادي، أو من خلال حسابه على "تويتر"، أو في مقره بحي المروج.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
10:32 PM

"أدبي تبوك" يحتفي باللغة العربية في يومها العالمي بـ"مسابقة أدبية"

لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة "ذكور"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
0
342

أطلق النادي الأدبي بتبوك مسابقة شعرية لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة (ذكور)، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر.

والمسابقة التي تشرف عليها الهيئة الإدارية في النادي تقوم على التنافس في حفظ أبيات من قصيدة (حوارية مع اللغة العربية) للشاعر السعودي جاسم الصحيح، وإلقائها بصورة مناسبة.

وأكد النادي على أهمية المسابقة؛ كونها تهدف إلى تعزيز حب اللغة العربية في نفوس تلك الفئة العمرية، بصفتها المرحلة الأهم في بلورة علاقتهم باللغة والاعتزاز بها.

وأشارت الهيئة الإدارية بأن النادي اختار شاعراً سعوديّاً من منطلق "تصدير الثقافة"، وهو أحد أهداف رؤية ٢٠٣٠، وللتأكيد أيضاً على أن المشهد الشعري السعودي يتضمن نصاً شعرياً يليق بتلك المناسبة.

وأوضحت الهيئة أن جوائز المسابقة تبلغ 18000 ألف ريال بواقع 18 فائزاً، لكل فائز 1000 ريال، وستعلن النتائج في يوم اللغة العربية العالمي في 18 ديسمبر الحالي، حيث يتم استقبال المشاركات عبر إيميل النادي، أو من خلال حسابه على "تويتر"، أو في مقره بحي المروج.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,563
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,538
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,492
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,016

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني
فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

علي آل شرمة
عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي
نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير
الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة