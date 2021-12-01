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الإمارات تسجل أول إصابة بالمتحور "أوميكرون" قادمة من الخارج

تم عزل المصابة ومتابعة حالتها

أعلنت الإمارات اليوم أول حالة إصابة بالمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قادمة من الخارج.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه تم عزل المصابة، ومتابعة حالتها التي لم تظهر عليها أية أعراض، كما عُزل المخالطون لها، واتُّخذت الإجراءات الصحية اللازمة.

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الإمارات تسجل أول إصابة بالمتحور "أوميكرون" قادمة من الخارج
سبق

أعلنت الإمارات اليوم أول حالة إصابة بالمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قادمة من الخارج.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه تم عزل المصابة، ومتابعة حالتها التي لم تظهر عليها أية أعراض، كما عُزل المخالطون لها، واتُّخذت الإجراءات الصحية اللازمة.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
10:48 PM

الإمارات تسجل أول إصابة بالمتحور "أوميكرون" قادمة من الخارج

تم عزل المصابة ومتابعة حالتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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2,467

أعلنت الإمارات اليوم أول حالة إصابة بالمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قادمة من الخارج.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه تم عزل المصابة، ومتابعة حالتها التي لم تظهر عليها أية أعراض، كما عُزل المخالطون لها، واتُّخذت الإجراءات الصحية اللازمة.

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