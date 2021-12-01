وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه تم عزل المصابة، ومتابعة حالتها التي لم تظهر عليها أية أعراض، كما عُزل المخالطون لها، واتُّخذت الإجراءات الصحية اللازمة.

أعلنت الإمارات اليوم أول حالة إصابة بالمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قادمة من الخارج.

الإمارات تسجل أول إصابة بالمتحور "أوميكرون" قادمة من الخارج وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-01 أعلنت الإمارات اليوم أول حالة إصابة بالمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قادمة من الخارج. وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه تم عزل المصابة، ومتابعة حالتها التي لم تظهر عليها أية أعراض، كما عُزل المخالطون لها، واتُّخذت الإجراءات الصحية اللازمة.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443 10:48 PM

الإمارات تسجل أول إصابة بالمتحور "أوميكرون" قادمة من الخارج تم عزل المصابة ومتابعة حالتها





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أعلنت الإمارات اليوم أول حالة إصابة بالمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قادمة من الخارج.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه تم عزل المصابة، ومتابعة حالتها التي لم تظهر عليها أية أعراض، كما عُزل المخالطون لها، واتُّخذت الإجراءات الصحية اللازمة.