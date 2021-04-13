"الأرصاد": أمطار رعدية على الباحة
تشمل عدة محافظات حتى الـ 8 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة الباحة، اليوم، تضمن أمطارًا رعدية على منطقة الباحة.
وتشمل الحالة، مدينة الباحة, ومحافظات المندق, وبلجرشي, والعقيق, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
"الأرصاد": أمطار رعدية على الباحة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-04-13
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة الباحة، اليوم، تضمن أمطارًا رعدية على منطقة الباحة.
وتشمل الحالة، مدينة الباحة, ومحافظات المندق, وبلجرشي, والعقيق, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
02:52 PM
اخر تعديل
13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
03:19 PM
"الأرصاد": أمطار رعدية على الباحة
تشمل عدة محافظات حتى الـ 8 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة الباحة، اليوم، تضمن أمطارًا رعدية على منطقة الباحة.
وتشمل الحالة، مدينة الباحة, ومحافظات المندق, وبلجرشي, والعقيق, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.