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"الأرصاد": أمطار رعدية على الباحة

تشمل عدة محافظات حتى الـ 8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة الباحة، اليوم، تضمن أمطارًا رعدية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة، مدينة الباحة, ومحافظات المندق, وبلجرشي, والعقيق, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار رعدية على الباحة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة الباحة، اليوم، تضمن أمطارًا رعدية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة، مدينة الباحة, ومحافظات المندق, وبلجرشي, والعقيق, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
02:52 PM
اخر تعديل
13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
03:19 PM

"الأرصاد": أمطار رعدية على الباحة

تشمل عدة محافظات حتى الـ 8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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108

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة الباحة، اليوم، تضمن أمطارًا رعدية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة، مدينة الباحة, ومحافظات المندق, وبلجرشي, والعقيق, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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