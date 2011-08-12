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تحت زخات المطر .. الحرس الوطني يوقع اتفاقية إستراتيجية "الحج الأخضر"

تهدف ‏إلى نشر ثقافة الوعي البيئي بين ضيوف الرحمن ومقدمي الخدمة

على وقع زخات المطر التي تعيشها المشاعر المقدسة؛ وقّعت وزارة الحرس الوطني بمقر مخيم الوزارة بمشعر منى، اتفاقية إستراتيجية الحج الأخضر مع جمعية البيئة السعودية.

وتهدف هذه الاتفاقية ‏إلى نشر ثقافة الوعي البيئي بين ضيوف الرحمن وبين مقدمي الخدمة للمساهمة في الإدارة البيئية المتكاملة.

حضر مراسم التوقيع الدكتور مصطفى بن جميل بلجون ممثل وزارة الحرس الوطني، والدكتورة ماجدة محمد أبو راس رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية.

من جهة أخرى، أوضح الدكتور مصطفى بلجون أهمية هذه الاتفاقية والتي تهدف لجعل مخيمات الحرس الوطني بالمشاعر المقدسة بيئة مثالية من خلال الفرز من المصدر وإعادة التدوير وترشيد استهلاك المياه والطاقة وترشيد الغذاء ورفع مستوى النظافة والتعقيم لتخفيض نسبة الأمراض بين الحجاج، ورفع مستوى الصحة العامة وتخفيض الهدر المالي الناتج عن جمع ونقل وردم النفايات.

كما تهدف لإظهار قيم النظافة الإيمانية وارتباطها بثقافتنا الوطنية، وأكد أن هذه الاتفاقية تشمل بحث سبل التعاون في تطبيق أعمال الجمعية للمحافظة على البيئة على مدار العام.

وختم "بلجون" بقوله: وزارة الحرس الوطني هي أول منشأة حكومية تطبق جميع المعايير البيئية والتنمية المستدامة لإستراتيجية الحج الأخضر.

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تحت زخات المطر .. الحرس الوطني يوقع اتفاقية إستراتيجية "الحج الأخضر"
سبق

على وقع زخات المطر التي تعيشها المشاعر المقدسة؛ وقّعت وزارة الحرس الوطني بمقر مخيم الوزارة بمشعر منى، اتفاقية إستراتيجية الحج الأخضر مع جمعية البيئة السعودية.

وتهدف هذه الاتفاقية ‏إلى نشر ثقافة الوعي البيئي بين ضيوف الرحمن وبين مقدمي الخدمة للمساهمة في الإدارة البيئية المتكاملة.

حضر مراسم التوقيع الدكتور مصطفى بن جميل بلجون ممثل وزارة الحرس الوطني، والدكتورة ماجدة محمد أبو راس رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية.

من جهة أخرى، أوضح الدكتور مصطفى بلجون أهمية هذه الاتفاقية والتي تهدف لجعل مخيمات الحرس الوطني بالمشاعر المقدسة بيئة مثالية من خلال الفرز من المصدر وإعادة التدوير وترشيد استهلاك المياه والطاقة وترشيد الغذاء ورفع مستوى النظافة والتعقيم لتخفيض نسبة الأمراض بين الحجاج، ورفع مستوى الصحة العامة وتخفيض الهدر المالي الناتج عن جمع ونقل وردم النفايات.

كما تهدف لإظهار قيم النظافة الإيمانية وارتباطها بثقافتنا الوطنية، وأكد أن هذه الاتفاقية تشمل بحث سبل التعاون في تطبيق أعمال الجمعية للمحافظة على البيئة على مدار العام.

وختم "بلجون" بقوله: وزارة الحرس الوطني هي أول منشأة حكومية تطبق جميع المعايير البيئية والتنمية المستدامة لإستراتيجية الحج الأخضر.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
09:24 PM

تحت زخات المطر .. الحرس الوطني يوقع اتفاقية إستراتيجية "الحج الأخضر"

تهدف ‏إلى نشر ثقافة الوعي البيئي بين ضيوف الرحمن ومقدمي الخدمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - بعثة المشاعر المقدّسة
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على وقع زخات المطر التي تعيشها المشاعر المقدسة؛ وقّعت وزارة الحرس الوطني بمقر مخيم الوزارة بمشعر منى، اتفاقية إستراتيجية الحج الأخضر مع جمعية البيئة السعودية.

وتهدف هذه الاتفاقية ‏إلى نشر ثقافة الوعي البيئي بين ضيوف الرحمن وبين مقدمي الخدمة للمساهمة في الإدارة البيئية المتكاملة.

حضر مراسم التوقيع الدكتور مصطفى بن جميل بلجون ممثل وزارة الحرس الوطني، والدكتورة ماجدة محمد أبو راس رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية.

من جهة أخرى، أوضح الدكتور مصطفى بلجون أهمية هذه الاتفاقية والتي تهدف لجعل مخيمات الحرس الوطني بالمشاعر المقدسة بيئة مثالية من خلال الفرز من المصدر وإعادة التدوير وترشيد استهلاك المياه والطاقة وترشيد الغذاء ورفع مستوى النظافة والتعقيم لتخفيض نسبة الأمراض بين الحجاج، ورفع مستوى الصحة العامة وتخفيض الهدر المالي الناتج عن جمع ونقل وردم النفايات.

كما تهدف لإظهار قيم النظافة الإيمانية وارتباطها بثقافتنا الوطنية، وأكد أن هذه الاتفاقية تشمل بحث سبل التعاون في تطبيق أعمال الجمعية للمحافظة على البيئة على مدار العام.

وختم "بلجون" بقوله: وزارة الحرس الوطني هي أول منشأة حكومية تطبق جميع المعايير البيئية والتنمية المستدامة لإستراتيجية الحج الأخضر.

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