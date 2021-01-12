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"الخطوط القطرية" تعلن عن مواعيد رحلاتها إلى مدن المملكة

قالت: ستستأنف رحلاتها إلى مطار الملك عبدالعزيز من بعد غدٍ

كشفت الخطوط الجوية القطرية عبر حسابها في "تويتر"، مواعيد انطلاق رحلاتها الدولية بين مدينة الدوحة، ومدن الرياض، جدة، الدمام في السعودية على متن طائرات الناقلة عريضة الهيكل بشكلٍ حصري بواسطة طائراتها بوينغ 300-777، وبوينغ-8-787، وإيرباص 1000-A350.

وذكرت أنه بدأ ظهر أمس الاثنين 11 يناير تسيير أول رحلة من مطار حمد الدولي بالدوحة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض عند الساعة 13:45 على طائرة طراز إيرباص 1000-A350 وذلك بواقع رحلة واحدة يومياً بين الدوحة والرياض.

وأشارت إلى أنها سوف تستأنف رحلاتها إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ابتداءً من بعد غدٍ الخميس 14 يناير، بواقع 4 رحلات أسبوعياً. يلي ذلك استئناف رحلاتها إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام بدءاً من يوم السبت القادم 16 يناير بواقع رحلة واحدة يومياً.

وأكدت "الخطوط الجوية القطرية" أن المسافرين من المملكة العربية السعودية سيحظون بفرصة الاستمتاع بخيارات السفر الأفضل عبر أكبر شبكة وجهات في المنطقة، مع أكثر من 800 رحلة أسبوعياً إلى أكثر من 110 وجهات عالمية، وذلك أكثر مما توفره أي شركة طيران أخرى في الشرق الأوسط.

وكان مطار حمد الدولي قد استقبل مساء أمس الإثنين، أول رحلة على الخطوط الجوية العربية السعودية قادمة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

الخطوط الجوية القطرية رحلاتها الدولية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخطوط القطرية" تعلن عن مواعيد رحلاتها إلى مدن المملكة
سبق

كشفت الخطوط الجوية القطرية عبر حسابها في "تويتر"، مواعيد انطلاق رحلاتها الدولية بين مدينة الدوحة، ومدن الرياض، جدة، الدمام في السعودية على متن طائرات الناقلة عريضة الهيكل بشكلٍ حصري بواسطة طائراتها بوينغ 300-777، وبوينغ-8-787، وإيرباص 1000-A350.

وذكرت أنه بدأ ظهر أمس الاثنين 11 يناير تسيير أول رحلة من مطار حمد الدولي بالدوحة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض عند الساعة 13:45 على طائرة طراز إيرباص 1000-A350 وذلك بواقع رحلة واحدة يومياً بين الدوحة والرياض.

وأشارت إلى أنها سوف تستأنف رحلاتها إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ابتداءً من بعد غدٍ الخميس 14 يناير، بواقع 4 رحلات أسبوعياً. يلي ذلك استئناف رحلاتها إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام بدءاً من يوم السبت القادم 16 يناير بواقع رحلة واحدة يومياً.

وأكدت "الخطوط الجوية القطرية" أن المسافرين من المملكة العربية السعودية سيحظون بفرصة الاستمتاع بخيارات السفر الأفضل عبر أكبر شبكة وجهات في المنطقة، مع أكثر من 800 رحلة أسبوعياً إلى أكثر من 110 وجهات عالمية، وذلك أكثر مما توفره أي شركة طيران أخرى في الشرق الأوسط.

وكان مطار حمد الدولي قد استقبل مساء أمس الإثنين، أول رحلة على الخطوط الجوية العربية السعودية قادمة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
03:21 PM

"الخطوط القطرية" تعلن عن مواعيد رحلاتها إلى مدن المملكة

قالت: ستستأنف رحلاتها إلى مطار الملك عبدالعزيز من بعد غدٍ

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منصور الشلاقي - الرياض
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كشفت الخطوط الجوية القطرية عبر حسابها في "تويتر"، مواعيد انطلاق رحلاتها الدولية بين مدينة الدوحة، ومدن الرياض، جدة، الدمام في السعودية على متن طائرات الناقلة عريضة الهيكل بشكلٍ حصري بواسطة طائراتها بوينغ 300-777، وبوينغ-8-787، وإيرباص 1000-A350.

وذكرت أنه بدأ ظهر أمس الاثنين 11 يناير تسيير أول رحلة من مطار حمد الدولي بالدوحة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض عند الساعة 13:45 على طائرة طراز إيرباص 1000-A350 وذلك بواقع رحلة واحدة يومياً بين الدوحة والرياض.

وأشارت إلى أنها سوف تستأنف رحلاتها إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ابتداءً من بعد غدٍ الخميس 14 يناير، بواقع 4 رحلات أسبوعياً. يلي ذلك استئناف رحلاتها إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام بدءاً من يوم السبت القادم 16 يناير بواقع رحلة واحدة يومياً.

وأكدت "الخطوط الجوية القطرية" أن المسافرين من المملكة العربية السعودية سيحظون بفرصة الاستمتاع بخيارات السفر الأفضل عبر أكبر شبكة وجهات في المنطقة، مع أكثر من 800 رحلة أسبوعياً إلى أكثر من 110 وجهات عالمية، وذلك أكثر مما توفره أي شركة طيران أخرى في الشرق الأوسط.

وكان مطار حمد الدولي قد استقبل مساء أمس الإثنين، أول رحلة على الخطوط الجوية العربية السعودية قادمة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

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