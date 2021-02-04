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"غلام" يتابع تأثير الحالة المطرية.. ويؤكد: حريصون على دقة المعلومة

بدأت الثلاثاء وتستمر للسبت وتتأثر بها مناطق عدة وقد تؤدي إلى سيول

قال المركز الوطني للأرصاد: إن الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور أيمن غلام يتابع تأثير الحالة المطرية على مناطق المملكة.

وأكد "غلام" حرص المركز على وصول المعلومة بشكل دقيق للمجتمع والجهات المستفيدة؛ لاتخاذ التدابير اللازمة.

وكان قد نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول لأمطار رعدية، ابتداءً من أمس الأول الثلاثاء 1442/6/20هـ وحتى السبت الموافق 1442/6/24هـ على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق (الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية والقصيم وتبوك وحائل والحدود الشمالية والجوف) بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق (الباحة وعسير وجازان) بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"غلام" يتابع تأثير الحالة المطرية.. ويؤكد: حريصون على دقة المعلومة
سبق

قال المركز الوطني للأرصاد: إن الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور أيمن غلام يتابع تأثير الحالة المطرية على مناطق المملكة.

وأكد "غلام" حرص المركز على وصول المعلومة بشكل دقيق للمجتمع والجهات المستفيدة؛ لاتخاذ التدابير اللازمة.

وكان قد نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول لأمطار رعدية، ابتداءً من أمس الأول الثلاثاء 1442/6/20هـ وحتى السبت الموافق 1442/6/24هـ على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق (الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية والقصيم وتبوك وحائل والحدود الشمالية والجوف) بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق (الباحة وعسير وجازان) بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
01:14 PM

"غلام" يتابع تأثير الحالة المطرية.. ويؤكد: حريصون على دقة المعلومة

بدأت الثلاثاء وتستمر للسبت وتتأثر بها مناطق عدة وقد تؤدي إلى سيول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المركز الوطني للأرصاد: إن الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور أيمن غلام يتابع تأثير الحالة المطرية على مناطق المملكة.

وأكد "غلام" حرص المركز على وصول المعلومة بشكل دقيق للمجتمع والجهات المستفيدة؛ لاتخاذ التدابير اللازمة.

وكان قد نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول لأمطار رعدية، ابتداءً من أمس الأول الثلاثاء 1442/6/20هـ وحتى السبت الموافق 1442/6/24هـ على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق (الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية والقصيم وتبوك وحائل والحدود الشمالية والجوف) بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق (الباحة وعسير وجازان) بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم.

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