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"آل جابر" يلتقي القائمين بأعمال سفارتي الولايات المتحدة لدى المملكة واليمن

جرى مناقشة المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية ودعم جهود إعمار البلاد

رحب القائمان بأعمال سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة واليمن، مارتينا سترونغ وكاثرين ويستلي، بإعلان المملكة مبادرة السلام؛ للتوصل إلى حلّ سياسي للأزمة في اليمن.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بالرياض، بالمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد سعيد آل جابر.

كما جرت مناقشة الجهود المشتركة لدعمها.

المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل جابر" يلتقي القائمين بأعمال سفارتي الولايات المتحدة لدى المملكة واليمن
سبق

رحب القائمان بأعمال سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة واليمن، مارتينا سترونغ وكاثرين ويستلي، بإعلان المملكة مبادرة السلام؛ للتوصل إلى حلّ سياسي للأزمة في اليمن.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بالرياض، بالمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد سعيد آل جابر.

كما جرت مناقشة الجهود المشتركة لدعمها.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
11:34 PM
اخر تعديل
26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
02:42 AM

"آل جابر" يلتقي القائمين بأعمال سفارتي الولايات المتحدة لدى المملكة واليمن

جرى مناقشة المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية ودعم جهود إعمار البلاد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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رحب القائمان بأعمال سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة واليمن، مارتينا سترونغ وكاثرين ويستلي، بإعلان المملكة مبادرة السلام؛ للتوصل إلى حلّ سياسي للأزمة في اليمن.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بالرياض، بالمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد سعيد آل جابر.

كما جرت مناقشة الجهود المشتركة لدعمها.

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