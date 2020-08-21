المسابقات: إلغاء ملحق الصعود.. 3 فرق يهبطون لدوري الأولى

كشفت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة نعيم البكر، أبرز التعديلات على اللائحة.

وجاءت أبرز التعديلات إلغاء ملحق الصعود والهبوط، حيث تقرر هبوط ثلاثة فرق بشكل مباشر من الدوري السعودي للمحترفين إلى دوري الدرجة الأولى.

وفيما يتعلق بدوري الأولى يصعد ثلاثة فرق إلى الدوري الممتاز فيما يهبط أربعة فرق إلى دوري الدرجة الثانية.

وأعلنت اللجنة أن اختصاصاتها تنحصر في تنظيم وإدارة المسابقات باستثناء بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.