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رئاسة الحرمين تواصل تقديم الخدمات الاجتماعية للمعتمرين

من خلال تنفيذ حملة خدمة "معتمرينا شرف لمنسوبينا 5"

تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استقبال المعتمرين وتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لهم داخل المسجد الحرام خلال المرحلة الثالثة للعمرة، وذلك عبر حملة خدمة "معتمرينا شرف لمنسوبينا 5" التي تتضمن تكثيف البرامج والأنشطة الهادفة إلى تحقيق أعلى معايير السلامة والوقاية للمعتمرين أثناء أداء العبادات والنسك وإعانتهم على تأديتها بكل يسر وسهولة.

ويتم خلال الحملة توزيع المظلات على المعتمرين بالمطاف وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تراعي الحملة تطبيقها عند تقديم خدماتها داخل المسجد الحرام.

وتسعى الرئاسة من خلال الحملة إلى توعية المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد للوقاية من فايروس كورونا، وتقديم المتطلبات الصحية كالكمامات والمعقمات وغيرها من وسائل مكافحة العدوى والأوبئة المتخذة داخل الحرم المكي.

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رئاسة الحرمين تواصل تقديم الخدمات الاجتماعية للمعتمرين
سبق

تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استقبال المعتمرين وتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لهم داخل المسجد الحرام خلال المرحلة الثالثة للعمرة، وذلك عبر حملة خدمة "معتمرينا شرف لمنسوبينا 5" التي تتضمن تكثيف البرامج والأنشطة الهادفة إلى تحقيق أعلى معايير السلامة والوقاية للمعتمرين أثناء أداء العبادات والنسك وإعانتهم على تأديتها بكل يسر وسهولة.

ويتم خلال الحملة توزيع المظلات على المعتمرين بالمطاف وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تراعي الحملة تطبيقها عند تقديم خدماتها داخل المسجد الحرام.

وتسعى الرئاسة من خلال الحملة إلى توعية المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد للوقاية من فايروس كورونا، وتقديم المتطلبات الصحية كالكمامات والمعقمات وغيرها من وسائل مكافحة العدوى والأوبئة المتخذة داخل الحرم المكي.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
04:26 PM

رئاسة الحرمين تواصل تقديم الخدمات الاجتماعية للمعتمرين

من خلال تنفيذ حملة خدمة "معتمرينا شرف لمنسوبينا 5"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استقبال المعتمرين وتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لهم داخل المسجد الحرام خلال المرحلة الثالثة للعمرة، وذلك عبر حملة خدمة "معتمرينا شرف لمنسوبينا 5" التي تتضمن تكثيف البرامج والأنشطة الهادفة إلى تحقيق أعلى معايير السلامة والوقاية للمعتمرين أثناء أداء العبادات والنسك وإعانتهم على تأديتها بكل يسر وسهولة.

ويتم خلال الحملة توزيع المظلات على المعتمرين بالمطاف وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تراعي الحملة تطبيقها عند تقديم خدماتها داخل المسجد الحرام.

وتسعى الرئاسة من خلال الحملة إلى توعية المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد للوقاية من فايروس كورونا، وتقديم المتطلبات الصحية كالكمامات والمعقمات وغيرها من وسائل مكافحة العدوى والأوبئة المتخذة داخل الحرم المكي.

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