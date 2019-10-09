"الأرصاد" تنبّه من سحب رعدية ممطرة على المدينة المنوّرة

"المدني" دعت إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من الأودية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم, تنبيهاً عن سحب رعدية ممطرة, تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية, وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، حيث إن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً, وتستمر حتى التاسعة مساءً, وتشمل المدينة المنوّرة, ومحافظات: العلا, والعيص, والمهد, وبدر, ووادي الفرع, وينبع.

من جهتها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة، بدورها، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية.