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كورونا في 3 دول.. المكسيك 5000 إصابة جديدة و575 وفاة

11 إصابة إضافية في الصين و195 بكوريا الجنوبية

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس: إن البر الرئيسي الصيني سجل 11 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في الثاني من سبتمبر، ارتفاعًا من ثمانية في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان: إن جميع حالات الإصابة الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج؛ ليصبح هذا اليوم الثامن عشر على التوالي بدون إصابات محلية.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الآن 85077؛ في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

المكسيك

سجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم أمس الأربعاء 4921 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و575 وفاة، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 610957 والوفيات 65816.

وقالت الحكومة: إن من المرجح أن يكون العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 195 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 20 ألفًا و644 حالة، حسبما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء صباح اليوم الخميس.

وأضافت الوكالة أنه تم رصد 188 حالة لانتقال العدوى داخليًّا و7 حالات وافدة لقادمين من الخارج.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا في 3 دول.. المكسيك 5000 إصابة جديدة و575 وفاة
سبق

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس: إن البر الرئيسي الصيني سجل 11 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في الثاني من سبتمبر، ارتفاعًا من ثمانية في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان: إن جميع حالات الإصابة الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج؛ ليصبح هذا اليوم الثامن عشر على التوالي بدون إصابات محلية.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الآن 85077؛ في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

المكسيك

سجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم أمس الأربعاء 4921 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و575 وفاة، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 610957 والوفيات 65816.

وقالت الحكومة: إن من المرجح أن يكون العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 195 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 20 ألفًا و644 حالة، حسبما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء صباح اليوم الخميس.

وأضافت الوكالة أنه تم رصد 188 حالة لانتقال العدوى داخليًّا و7 حالات وافدة لقادمين من الخارج.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
08:25 AM

كورونا في 3 دول.. المكسيك 5000 إصابة جديدة و575 وفاة

11 إصابة إضافية في الصين و195 بكوريا الجنوبية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس: إن البر الرئيسي الصيني سجل 11 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في الثاني من سبتمبر، ارتفاعًا من ثمانية في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان: إن جميع حالات الإصابة الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج؛ ليصبح هذا اليوم الثامن عشر على التوالي بدون إصابات محلية.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الآن 85077؛ في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

المكسيك

سجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم أمس الأربعاء 4921 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و575 وفاة، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 610957 والوفيات 65816.

وقالت الحكومة: إن من المرجح أن يكون العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 195 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 20 ألفًا و644 حالة، حسبما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء صباح اليوم الخميس.

وأضافت الوكالة أنه تم رصد 188 حالة لانتقال العدوى داخليًّا و7 حالات وافدة لقادمين من الخارج.

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