فلسطين تسجل 210 إصابات جديدة بكورونا و7 وفيات
خلال الـ24 ساعة الماضية
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 وفيات، و210 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، و468 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، بأن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.8%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 102%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.
فلسطين
فيروس كورونا الجديد
فلسطين تسجل 210 إصابات جديدة بكورونا و7 وفيات
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-10-30
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 وفيات، و210 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، و468 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، بأن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.8%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 102%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.
30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
05:44 PM
اخر تعديل
31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
12:37 AM
فلسطين تسجل 210 إصابات جديدة بكورونا و7 وفيات
خلال الـ24 ساعة الماضية
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 وفيات، و210 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، و468 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، بأن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.8%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 102%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.