فلسطين تسجل 210 إصابات جديدة بكورونا و7 وفيات

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 وفيات، و210 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، و468 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، بأن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.8%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 102%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.