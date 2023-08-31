الاتحاد الأوروبي يستبعد أمريكا من قائمة السفر الآمن
يطبق على القادمين منها إجراءات الفحص والحجر
اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين)، على إزالة الولايات المتحدة و5 دول أخرى من قائمة الاتحاد للسفر الآمن، وهو ما يعني أن الزائرين القادمين من تلك الدول من المرجح أن يواجهوا قيوداً أكثر صرامة مثل إجراءات للفحص والحجر الصحي، بحسب ما ذكرت "رويترز".
الاتحاد الأوروبي يستبعد أمريكا من قائمة السفر الآمن
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-08-30
اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين)، على إزالة الولايات المتحدة و5 دول أخرى من قائمة الاتحاد للسفر الآمن، وهو ما يعني أن الزائرين القادمين من تلك الدول من المرجح أن يواجهوا قيوداً أكثر صرامة مثل إجراءات للفحص والحجر الصحي، بحسب ما ذكرت "رويترز".
اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين)، على إزالة الولايات المتحدة و5 دول أخرى من قائمة الاتحاد للسفر الآمن، وهو ما يعني أن الزائرين القادمين من تلك الدول من المرجح أن يواجهوا قيوداً أكثر صرامة مثل إجراءات للفحص والحجر الصحي، بحسب ما ذكرت "رويترز".