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"واشنطن بوست": جواسيس للحكومة الروسية وراء اختراق موقع وزارة الخزانة الأمريكية

تعرُّض مؤسسات حكومية أمريكية لهجوم سيبراني ناجح

أكّدت أكبر وسائل الإعلام الأمريكية صحة الأنباء عن تعرُّض مؤسسات حكومية أمريكية؛ منها الخزانة، لهجومٍ سيبراني ناجح، ألقت صحيفة "واشنطن بوست" على روسيا باللوم في العملية.

وقالت الصحيفة، إن "جواسيس للحكومة الروسية" يقفون وراء الهجوم الذي استهدف الخزانة والإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات (NTIA) التابعة لوزارة التجارة، وهي الهيئة المعنية بتحديد سياسات الحكومة في مجال الإنترنت والاتصالات.

وأوضحت الصحيفة أن الحديث يدور عن مجموعة الهاكرز المعروفة بـ"APT29" أو "Cozy Bear"، وأن هؤلاء القراصنة شنّوا قبل أشهر حملة واسعة النطاق ضد أهداف متعددة في الولايات المتحدة.

ورجّحت الصحيفة أن المجموعة نفسها استهدفت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما؛ الشبكات الإلكترونية للبيت الأبيض ووزارة الخارجية، إضافة إلى هجومٍ على شركة FireEye المختصة بالأمن السيبراني الأسبوع الماضي.

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"واشنطن بوست": جواسيس للحكومة الروسية وراء اختراق موقع وزارة الخزانة الأمريكية
سبق

أكّدت أكبر وسائل الإعلام الأمريكية صحة الأنباء عن تعرُّض مؤسسات حكومية أمريكية؛ منها الخزانة، لهجومٍ سيبراني ناجح، ألقت صحيفة "واشنطن بوست" على روسيا باللوم في العملية.

وقالت الصحيفة، إن "جواسيس للحكومة الروسية" يقفون وراء الهجوم الذي استهدف الخزانة والإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات (NTIA) التابعة لوزارة التجارة، وهي الهيئة المعنية بتحديد سياسات الحكومة في مجال الإنترنت والاتصالات.

وأوضحت الصحيفة أن الحديث يدور عن مجموعة الهاكرز المعروفة بـ"APT29" أو "Cozy Bear"، وأن هؤلاء القراصنة شنّوا قبل أشهر حملة واسعة النطاق ضد أهداف متعددة في الولايات المتحدة.

ورجّحت الصحيفة أن المجموعة نفسها استهدفت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما؛ الشبكات الإلكترونية للبيت الأبيض ووزارة الخارجية، إضافة إلى هجومٍ على شركة FireEye المختصة بالأمن السيبراني الأسبوع الماضي.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
08:26 AM

"واشنطن بوست": جواسيس للحكومة الروسية وراء اختراق موقع وزارة الخزانة الأمريكية

تعرُّض مؤسسات حكومية أمريكية لهجوم سيبراني ناجح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّدت أكبر وسائل الإعلام الأمريكية صحة الأنباء عن تعرُّض مؤسسات حكومية أمريكية؛ منها الخزانة، لهجومٍ سيبراني ناجح، ألقت صحيفة "واشنطن بوست" على روسيا باللوم في العملية.

وقالت الصحيفة، إن "جواسيس للحكومة الروسية" يقفون وراء الهجوم الذي استهدف الخزانة والإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات (NTIA) التابعة لوزارة التجارة، وهي الهيئة المعنية بتحديد سياسات الحكومة في مجال الإنترنت والاتصالات.

وأوضحت الصحيفة أن الحديث يدور عن مجموعة الهاكرز المعروفة بـ"APT29" أو "Cozy Bear"، وأن هؤلاء القراصنة شنّوا قبل أشهر حملة واسعة النطاق ضد أهداف متعددة في الولايات المتحدة.

ورجّحت الصحيفة أن المجموعة نفسها استهدفت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما؛ الشبكات الإلكترونية للبيت الأبيض ووزارة الخارجية، إضافة إلى هجومٍ على شركة FireEye المختصة بالأمن السيبراني الأسبوع الماضي.

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