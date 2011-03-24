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﻿رسميًا ..الوحدة يعين اليوناني جيورجوس دونيس مدربًا للفريق

أعلن نادي الوحدة، يوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع المدرب اليوناني جيورجوس دونيس، وذلك لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للأردني محمود الحديد الذي تمت إقالته عقب الخسارة برباعية أمام العين في الجولة الماضية للدوري، دون الكشف عن تفاصيل العقد.
وسبق وأشرف دونيس "51 عامًا" على تدريب الهلال خلال الفترة من 2015 إلى 2016، وحقق معهم لقبي كأس الملك والسوبر.
وسيعود المدرب اليوناني إلى الملاعب السعودية بعد خمسة أعوام قضاها في عدة دوريات مختلفة، علمًا بأنه كان قد أشرف على تدريب الشارقة الإماراتي بعد الهلال.
ويحتل الوحدة المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري السعودي، ويملك 27 نقطة من 25 مباراة، حيث يصارع على تجنب الهبوط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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﻿رسميًا ..الوحدة يعين اليوناني جيورجوس دونيس مدربًا للفريق
سبق

أعلن نادي الوحدة، يوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع المدرب اليوناني جيورجوس دونيس، وذلك لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للأردني محمود الحديد الذي تمت إقالته عقب الخسارة برباعية أمام العين في الجولة الماضية للدوري، دون الكشف عن تفاصيل العقد.
وسبق وأشرف دونيس "51 عامًا" على تدريب الهلال خلال الفترة من 2015 إلى 2016، وحقق معهم لقبي كأس الملك والسوبر.
وسيعود المدرب اليوناني إلى الملاعب السعودية بعد خمسة أعوام قضاها في عدة دوريات مختلفة، علمًا بأنه كان قد أشرف على تدريب الشارقة الإماراتي بعد الهلال.
ويحتل الوحدة المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري السعودي، ويملك 27 نقطة من 25 مباراة، حيث يصارع على تجنب الهبوط.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
09:54 PM

﻿رسميًا ..الوحدة يعين اليوناني جيورجوس دونيس مدربًا للفريق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الوحدة، يوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع المدرب اليوناني جيورجوس دونيس، وذلك لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للأردني محمود الحديد الذي تمت إقالته عقب الخسارة برباعية أمام العين في الجولة الماضية للدوري، دون الكشف عن تفاصيل العقد.
وسبق وأشرف دونيس "51 عامًا" على تدريب الهلال خلال الفترة من 2015 إلى 2016، وحقق معهم لقبي كأس الملك والسوبر.
وسيعود المدرب اليوناني إلى الملاعب السعودية بعد خمسة أعوام قضاها في عدة دوريات مختلفة، علمًا بأنه كان قد أشرف على تدريب الشارقة الإماراتي بعد الهلال.
ويحتل الوحدة المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري السعودي، ويملك 27 نقطة من 25 مباراة، حيث يصارع على تجنب الهبوط.

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