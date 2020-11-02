ودعت الكوادر الصحية المؤهلة الراغبة في التقدم لنيل إحدى هذه الجوائز، إلى الاطلاع على المرفقات واستيفاء شروط الترشح، وإعادة إرسال النماذج المستوفاة إلى البريد الإلكتروني: Prize-council@moh.gov.sa، وذلك في موعد أقصاه 10 نوفمبر 2020.

أعلنت وزارة الصحة، فتح باب الترشيح لعدة جوائز دولية متخصصة في مجال الصحة لعام 2020، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

"الصحة": فتح باب الترشيح لجوائز الصحة العامة الدولية لعام 2020 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-02 أعلنت وزارة الصحة، فتح باب الترشيح لعدة جوائز دولية متخصصة في مجال الصحة لعام 2020، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. ودعت الكوادر الصحية المؤهلة الراغبة في التقدم لنيل إحدى هذه الجوائز، إلى الاطلاع على المرفقات واستيفاء شروط الترشح، وإعادة إرسال النماذج المستوفاة إلى البريد الإلكتروني: Prize-council@moh.gov.sa، وذلك في موعد أقصاه 10 نوفمبر 2020.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442 12:08 PM

"الصحة": فتح باب الترشيح لجوائز الصحة العامة الدولية لعام 2020 دعت الكوادر الراغبة في التقدم إلى الاطلاع على المرفقات واستيفاء الشروط





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أعلنت وزارة الصحة، فتح باب الترشيح لعدة جوائز دولية متخصصة في مجال الصحة لعام 2020، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

ودعت الكوادر الصحية المؤهلة الراغبة في التقدم لنيل إحدى هذه الجوائز، إلى الاطلاع على المرفقات واستيفاء شروط الترشح، وإعادة إرسال النماذج المستوفاة إلى البريد الإلكتروني: Prize-council@moh.gov.sa، وذلك في موعد أقصاه 10 نوفمبر 2020.