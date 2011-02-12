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"الهاجري" رداً على "حسن نصرالله": الميليشيات يأتون بالأعداء لاستباحة أوطانهم

بعد مزاعم عدم تدخل حزب الله في شؤون الدول العربية

علق سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي محمد الهاجري، أمس الأربعاء، على ادعاء حسن نصر الله، أمين عام ميليشيا حزب الله اللبناني الإرهابي، في خطاب متلفز، بعدم تدخله في شؤون أي دولة خليجية.

وقال "الهاجري" لـ"سبق" رداً على تصريح حسن نصر الله: "يأتون بالأعداء لاستباحة لأوطانهم وإذلال شعوبهم، مثل الذي خان وطنه وباع بلاده مثل الذي يسرق من مال أبيه ليطعم اللصوص، فلا أبوه يسامحه ولا اللص يكافئه".

وأضاف سفير الشباب العربي أيضًا هاشتاق "أبو رغال"؛ وهو الوصف الذي أطلقه رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على المدعو حسن نصر الله.

و"أبو رغال" هو شخصية مشهورة لكنها خائنة في تراث العرب.

يأتي هذا في ظل حملة ممنهجة من قبل إيران وأذنابها في الهجوم والإساءة للمملكة، والتي تجسدت أخيرًا في كلمة حسن نصر الله الأمين العام لميليشيا حزب الله اللبناني، والتي زعم فيها تدخل المملكة في الشؤون الداخلية للبنان.

مجلس التعاون الخليجي سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي محمد الهاجري،حسن نصرالله حزب الله

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الهاجري" رداً على "حسن نصرالله": الميليشيات يأتون بالأعداء لاستباحة أوطانهم
سبق

علق سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي محمد الهاجري، أمس الأربعاء، على ادعاء حسن نصر الله، أمين عام ميليشيا حزب الله اللبناني الإرهابي، في خطاب متلفز، بعدم تدخله في شؤون أي دولة خليجية.

وقال "الهاجري" لـ"سبق" رداً على تصريح حسن نصر الله: "يأتون بالأعداء لاستباحة لأوطانهم وإذلال شعوبهم، مثل الذي خان وطنه وباع بلاده مثل الذي يسرق من مال أبيه ليطعم اللصوص، فلا أبوه يسامحه ولا اللص يكافئه".

وأضاف سفير الشباب العربي أيضًا هاشتاق "أبو رغال"؛ وهو الوصف الذي أطلقه رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على المدعو حسن نصر الله.

و"أبو رغال" هو شخصية مشهورة لكنها خائنة في تراث العرب.

يأتي هذا في ظل حملة ممنهجة من قبل إيران وأذنابها في الهجوم والإساءة للمملكة، والتي تجسدت أخيرًا في كلمة حسن نصر الله الأمين العام لميليشيا حزب الله اللبناني، والتي زعم فيها تدخل المملكة في الشؤون الداخلية للبنان.

11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443
07:52 PM
اخر تعديل
12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
04:08 AM

"الهاجري" رداً على "حسن نصرالله": الميليشيات يأتون بالأعداء لاستباحة أوطانهم

بعد مزاعم عدم تدخل حزب الله في شؤون الدول العربية

A A A
حامد العلي - الدمام
6
6,033

علق سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي محمد الهاجري، أمس الأربعاء، على ادعاء حسن نصر الله، أمين عام ميليشيا حزب الله اللبناني الإرهابي، في خطاب متلفز، بعدم تدخله في شؤون أي دولة خليجية.

وقال "الهاجري" لـ"سبق" رداً على تصريح حسن نصر الله: "يأتون بالأعداء لاستباحة لأوطانهم وإذلال شعوبهم، مثل الذي خان وطنه وباع بلاده مثل الذي يسرق من مال أبيه ليطعم اللصوص، فلا أبوه يسامحه ولا اللص يكافئه".

وأضاف سفير الشباب العربي أيضًا هاشتاق "أبو رغال"؛ وهو الوصف الذي أطلقه رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على المدعو حسن نصر الله.

و"أبو رغال" هو شخصية مشهورة لكنها خائنة في تراث العرب.

يأتي هذا في ظل حملة ممنهجة من قبل إيران وأذنابها في الهجوم والإساءة للمملكة، والتي تجسدت أخيرًا في كلمة حسن نصر الله الأمين العام لميليشيا حزب الله اللبناني، والتي زعم فيها تدخل المملكة في الشؤون الداخلية للبنان.

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