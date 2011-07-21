النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ضبط سارقي أغطية الصرف و"لحوم الأجرة".. جرائم والجناة بقبضة الأمن

فيما جرى الإطاحة بـ3 مقيمين ومخالف امتهنوا نقل مخالفي نظام أمن الحدود

استعرض الأمن العام، اليوم الأربعاء،عبر مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وتفصيلاً، أظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" عملية القبض على ثلاثة مقيمين ومخالف لأمن الحدود من الجنسية السودانية في مكة المكرمة ارتكبوا جريمة نقل مخالفي نظام أمن الحدود.

وتضمن الفيديو القبض على (5) مقيمين من عدة جنسيات في الرياض ظهروا في مقطع فيديو متداول يقومون بتحميل لحوم في مركبة أجرة، مخالفين بذلك الاشتراطات الصحية.

وتضمن الفيديو كذلك القبض على (13) مخالفًا لنظامي الإقامة وأمن الحدود من الجنسيات الباكستانية والأفغانية والصومالية والسودانية في الرياض ارتكبوا سرقة أغطية حديدية مخصصة لشبكات الصرف الصحي والسيول، لغرض بيعها، متخذين من أحد المواقع مكانًا لتجميع المسروقات، حيث ضُبط فيها على (954) غطاءً حديديًا.

ولفت الفيديو إلى القبض على (12) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية في مكة المكرمة امتهنوا العمل لحسابهم الخاص في غسيل المركبات بمواقف أحد المجمعات التجارية.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

الأمن العام وزارة الداخلية الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ضبط سارقي أغطية الصرف و"لحوم الأجرة".. جرائم والجناة بقبضة الأمن
سبق

استعرض الأمن العام، اليوم الأربعاء،عبر مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وتفصيلاً، أظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" عملية القبض على ثلاثة مقيمين ومخالف لأمن الحدود من الجنسية السودانية في مكة المكرمة ارتكبوا جريمة نقل مخالفي نظام أمن الحدود.

وتضمن الفيديو القبض على (5) مقيمين من عدة جنسيات في الرياض ظهروا في مقطع فيديو متداول يقومون بتحميل لحوم في مركبة أجرة، مخالفين بذلك الاشتراطات الصحية.

وتضمن الفيديو كذلك القبض على (13) مخالفًا لنظامي الإقامة وأمن الحدود من الجنسيات الباكستانية والأفغانية والصومالية والسودانية في الرياض ارتكبوا سرقة أغطية حديدية مخصصة لشبكات الصرف الصحي والسيول، لغرض بيعها، متخذين من أحد المواقع مكانًا لتجميع المسروقات، حيث ضُبط فيها على (954) غطاءً حديديًا.

ولفت الفيديو إلى القبض على (12) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية في مكة المكرمة امتهنوا العمل لحسابهم الخاص في غسيل المركبات بمواقف أحد المجمعات التجارية.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
01:40 AM

ضبط سارقي أغطية الصرف و"لحوم الأجرة".. جرائم والجناة بقبضة الأمن

فيما جرى الإطاحة بـ3 مقيمين ومخالف امتهنوا نقل مخالفي نظام أمن الحدود

A A A
ذياب الشمري - الرياض
2
2,653

استعرض الأمن العام، اليوم الأربعاء،عبر مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وتفصيلاً، أظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" عملية القبض على ثلاثة مقيمين ومخالف لأمن الحدود من الجنسية السودانية في مكة المكرمة ارتكبوا جريمة نقل مخالفي نظام أمن الحدود.

وتضمن الفيديو القبض على (5) مقيمين من عدة جنسيات في الرياض ظهروا في مقطع فيديو متداول يقومون بتحميل لحوم في مركبة أجرة، مخالفين بذلك الاشتراطات الصحية.

وتضمن الفيديو كذلك القبض على (13) مخالفًا لنظامي الإقامة وأمن الحدود من الجنسيات الباكستانية والأفغانية والصومالية والسودانية في الرياض ارتكبوا سرقة أغطية حديدية مخصصة لشبكات الصرف الصحي والسيول، لغرض بيعها، متخذين من أحد المواقع مكانًا لتجميع المسروقات، حيث ضُبط فيها على (954) غطاءً حديديًا.

ولفت الفيديو إلى القبض على (12) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية في مكة المكرمة امتهنوا العمل لحسابهم الخاص في غسيل المركبات بمواقف أحد المجمعات التجارية.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,005
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,112
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,444
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,912

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة