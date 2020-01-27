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"فهد بن عبدالله": 20 باحثًا يرصدون آراء رضا المستفيدين بالشرقية

المشروع يضع لمساته الأخيرة على نتائج المسح الميداني أكثر من "2800" مستفيد

أكد رئيس اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي آل سعود، انتهاء المشروع مؤخراً من رصد آراء أكثر من "2800" مستفيد ومستفيدة من مستوى الخدمات التي تقدمها البلديات بمدن ومحافظات المنطقة.

وأضاف الأمير فهد بن عبدالله أن عشرين باحثاً ممثلين لإمارة المنطقة الشرقية ومحافظاتها قاموا على مدى ثلاثة أسابيع بإجراء المقابلات الميدانية وجهاً لوجه باختيار المجيبين بشكل عشوائي وتعبئة الاستبانات آلياً عبر أجهزة لوحية (آيباد) في ظرف لا يتجاوز أكثر من خمس دقائق مع كل مستفيد.

ولفت، إلى عقد فريق الدعم الاستشاري للمشروع عدة اجتماعات حيث تم خلال الاجتماع مباشرة تفريغ استبانات المسح الميداني والعمل على دراسة مؤشرات الأداء وتحليلها، وذلك استعداداً لإعداد تقرير مفصل يتضمن النتائج مع وضع فرص التحسين لها، وذلك وفقاً لنتائج الدراسات والمعايير المعتمدة في المشروع.
وأكد رئيس اللجنة العليا للمشروع تلمس الاحتياجات الخدمية للمستفيدين والمستفيدات من المواطنين والمقيمين والعمل على تطوير منظومتها بما يتناسب وتطلعات القيادة وأمير المنطقة ونائبه في تلمس احتياجات سكان المنطقة الشرقية، عبر بوابة هذا المشروع بالتركيز على رفع مستوى الرضا بين أوساط المواطنين والمقيمين عن الخدمات الحكومية المقدمة بالمنطقة من خلال قياس رضا المستفيدين وفقاً لمعايير علمية دقيقة تسهم في الكشف عن جوانب القوة لتعزيزها وفرص التحسين للاستفادة منها في التطوير، فضلاً عن تحفيز الأجهزة الحكومية على بذل المزيد من العطاء والجهد في تقديم خدماتها.

لأمير فهد بن عبدالله بن جلوي آل سعود

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"فهد بن عبدالله": 20 باحثًا يرصدون آراء رضا المستفيدين بالشرقية
سبق

أكد رئيس اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي آل سعود، انتهاء المشروع مؤخراً من رصد آراء أكثر من "2800" مستفيد ومستفيدة من مستوى الخدمات التي تقدمها البلديات بمدن ومحافظات المنطقة.

وأضاف الأمير فهد بن عبدالله أن عشرين باحثاً ممثلين لإمارة المنطقة الشرقية ومحافظاتها قاموا على مدى ثلاثة أسابيع بإجراء المقابلات الميدانية وجهاً لوجه باختيار المجيبين بشكل عشوائي وتعبئة الاستبانات آلياً عبر أجهزة لوحية (آيباد) في ظرف لا يتجاوز أكثر من خمس دقائق مع كل مستفيد.

ولفت، إلى عقد فريق الدعم الاستشاري للمشروع عدة اجتماعات حيث تم خلال الاجتماع مباشرة تفريغ استبانات المسح الميداني والعمل على دراسة مؤشرات الأداء وتحليلها، وذلك استعداداً لإعداد تقرير مفصل يتضمن النتائج مع وضع فرص التحسين لها، وذلك وفقاً لنتائج الدراسات والمعايير المعتمدة في المشروع.
وأكد رئيس اللجنة العليا للمشروع تلمس الاحتياجات الخدمية للمستفيدين والمستفيدات من المواطنين والمقيمين والعمل على تطوير منظومتها بما يتناسب وتطلعات القيادة وأمير المنطقة ونائبه في تلمس احتياجات سكان المنطقة الشرقية، عبر بوابة هذا المشروع بالتركيز على رفع مستوى الرضا بين أوساط المواطنين والمقيمين عن الخدمات الحكومية المقدمة بالمنطقة من خلال قياس رضا المستفيدين وفقاً لمعايير علمية دقيقة تسهم في الكشف عن جوانب القوة لتعزيزها وفرص التحسين للاستفادة منها في التطوير، فضلاً عن تحفيز الأجهزة الحكومية على بذل المزيد من العطاء والجهد في تقديم خدماتها.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
04:49 PM

"فهد بن عبدالله": 20 باحثًا يرصدون آراء رضا المستفيدين بالشرقية

المشروع يضع لمساته الأخيرة على نتائج المسح الميداني أكثر من "2800" مستفيد

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عبدالله السالم - الرياض
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أكد رئيس اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي آل سعود، انتهاء المشروع مؤخراً من رصد آراء أكثر من "2800" مستفيد ومستفيدة من مستوى الخدمات التي تقدمها البلديات بمدن ومحافظات المنطقة.

وأضاف الأمير فهد بن عبدالله أن عشرين باحثاً ممثلين لإمارة المنطقة الشرقية ومحافظاتها قاموا على مدى ثلاثة أسابيع بإجراء المقابلات الميدانية وجهاً لوجه باختيار المجيبين بشكل عشوائي وتعبئة الاستبانات آلياً عبر أجهزة لوحية (آيباد) في ظرف لا يتجاوز أكثر من خمس دقائق مع كل مستفيد.

ولفت، إلى عقد فريق الدعم الاستشاري للمشروع عدة اجتماعات حيث تم خلال الاجتماع مباشرة تفريغ استبانات المسح الميداني والعمل على دراسة مؤشرات الأداء وتحليلها، وذلك استعداداً لإعداد تقرير مفصل يتضمن النتائج مع وضع فرص التحسين لها، وذلك وفقاً لنتائج الدراسات والمعايير المعتمدة في المشروع.
وأكد رئيس اللجنة العليا للمشروع تلمس الاحتياجات الخدمية للمستفيدين والمستفيدات من المواطنين والمقيمين والعمل على تطوير منظومتها بما يتناسب وتطلعات القيادة وأمير المنطقة ونائبه في تلمس احتياجات سكان المنطقة الشرقية، عبر بوابة هذا المشروع بالتركيز على رفع مستوى الرضا بين أوساط المواطنين والمقيمين عن الخدمات الحكومية المقدمة بالمنطقة من خلال قياس رضا المستفيدين وفقاً لمعايير علمية دقيقة تسهم في الكشف عن جوانب القوة لتعزيزها وفرص التحسين للاستفادة منها في التطوير، فضلاً عن تحفيز الأجهزة الحكومية على بذل المزيد من العطاء والجهد في تقديم خدماتها.

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