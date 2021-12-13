ريال مدريد يعزز موقعه في صدارة الدوري الإسباني بثنائية الأتلتيكو

وسع الفارق بينه وبين مطارده إشبيلية

عزز ريال مدريد موقعه في صدارة الدوري الإسباني بعد أن تخطى عقبة جاره أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد في "ديربي" العاصمة الإسبانية، أمس الأحد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" لحساب الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

أحرز الهدف الأول للريال كريم بنزيمة في الدقيقة السادسة عشرة ثم أضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 57.

بتلك النتيجة عزز ريال مدريد موقعه في الصدارة بعد أن رفع رصيده إلى 42، بينما تجمد رصيد أتلتيكو حامل اللقب عند 29 نقطة في المركز الرابع.